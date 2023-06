Ο Ισπανός μίλησε για το λόγο που δεν επιτέθηκε στον teammate του στο GP Ισπανίας και έκανε τολμηρή πρόβλεψη για τη συνέχεια της σεζόν.

Το Grand Prix Ισπανίας του 2023 αποδείχθηκε ο χειρότερος αγώνας του Φερνάντο Αλόνσο στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1. O Ισπανός είχε κακές κατατακτήριες δοκιμές, ενώ στον αγώνα δεν έδειξε το πρόσωπο των προηγούμενων αγώνων. Στα τελικά αποτελέσματα έμεινε στην 7η θέση, πίσω από τον teammate του, Λανς Στρολ.

Η διαφορά του από τον νικητή του Grand Prix, Μαξ Φερστάπεν, ήταν πάνω από ένα λεπτό στα τελικά αποτελέσματα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του τελευταίου μέρους του αγώνα επέβαλε στον εαυτό του team orders, κάτι το οποίο εξέπληξε αρκετό κόσμο που περίμενε τον Ισπανό να επιτεθεί στον Στρολ για την 6η θέση.

Ο Αλόνσο ρωτήθηκε για την επιλογή του να μην επιχειρήσει να προσπεράσει τον teammate του, με τον 41χρονο να απαντά: «Πιστεύω πως ήμουν λίγο πιο γρήγορος, ένα με δύο δέκατα του δευτερολέπτου με 10 γύρους για το τέλος. Όταν πλησιάζεις ένα μονοθέσιο, επηρεάζεσαι από τον ακάθαρτο αέρα. Πλήγωσα ένα πάτωμα το Σάββατο, δεν ήθελα να κάνω το ίδιο σήμερα ούτε ο Στρολ να κάνει κάτι τέτοιο αν αμυνόταν. Για εμάς ήταν το ίδιο αποτέλεσμα όποιος κι αν ήταν μπροστά, πήραμε τους ίδιους βαθμούς. Το να τερματίσουμε όπως ήμασταν στην πίστα ήταν η σωστή επιλογή».

Όταν ρωτήθηκε αν ο ρυθμός της Aston Martin στην Ισπανία τον ανησυχεί ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος, ο Αλόνσο απάντησε: «Δεν θα ξανασυμβεί αυτό, να τερματίσω εκτός βάθρου. Ήταν ο τελευταίος αγώνας που δεν πήρα βάθρο».

Στη βαθμολογία, η Aston Martin έχασε τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών από τη Mercedes.

