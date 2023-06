O Μαξιμίλιαν Γκάνθερ έβαλε το όνομά του δίπλα σε αυτό του θρύλου Χουάν Μανουέλ Φάντζιο.

Την πρώτη της νίκη σε αγώνα της Formula E, του θεσμού με ηλεκτρικά μονοθέσια, πανηγύρισε στην Τζακάρτα η Maserati MSG Racing. Ο Μαξιμίλιαν Γκάνθερ είδε πρώτος την καρό σημαία, ανεβαίνοντας στην 7η θέση της βαθμολογίας οδηγών.

Το σημαντικό όμως για την Maserati είναι ότι σημείωσε την πρώτη της νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα με μονοθέσια από τον Αύγουστο του 1957! Τότε ήταν ο Χουάν Μανουέλ Φάντζιο αυτός που κέρδισε το γερμανικό Grand Prix με την Maserati. Ήταν η 24η και τελευταία νίκη στη Formula 1 του θρύλου των αγώνων από την Αργεντινή.

Φυσιολογικά λοιπόν στην Maserati πανηγύρισαν έξαλλα την ιστορική αυτή νίκη.

