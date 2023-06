Δεν κρυβόταν η χαρά του Βρετανού της Mercedes μετά τον πρώτο διπλό τερματισμό στο βάθρο για τη γερμανική ομάδα το 2023.

Εξαιρετικός ήταν ο αγώνας του Τζόρτζ Ράσελ στο Grand Prix Ισπανίας. Ο Βρετανός εκκίνησε εκτός της πρώτης 10άδας και γρήγορα αναρριχήθηκε στην κατάταξη. Έκανε το ένα προσπέρασμα μετά το άλλο και κατάφερε με σωστή στρατηγική να ανέβει στο βάθρο, μαζί με τον teammate του Λιούις Χάμιλτον και τον νικητή του αγώνα Μαξ Φερστάπεν.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ράσελ ρωτήθηκε για το αν περίμενε να είναι τόσο ψηλά στην τελική κατάταξη και απάντησε: «Είμαι λίγο έκπληκτος με το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ την ομάδα που μου έδωσε ένα πολύ καλό μονοθέσιο σήμερα. Ήταν ένας πολύ καλός αγώνας για εμάς. Από τη 12η θέση έφτασα μέχρι την 3η. Είναι ένα σημάδι για εμάς και το τι θα ακολουθήσει για την ομάδα».

Podium and make it a DOUBLE. 🏆🏆

Όταν ρωτήθηκε για τη διαφορά στην οδηγική συμπεριφορά του μονοθεσίου σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση, ο Ράσελ είπε: «Σίγουρα νιώθω καλύτερα το μονοθέσιο με πριν. Με κάθε γύρο που κάνουμε μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις με την Aston Martin και τη Ferrari και γινόμαστε ολοένα και πιο γρήγοροι. Ξέρουμε πως έχουμε προσθέσει περισσότερη κάθετη δύναμη και το παράθυρο λειτουργίας της W14 είναι μεγαλύτερο. Είμαι πολύ χαρούμενος με το βάθρο».

Με το αποτέλεσμα του αγώνα της Ισπανίας, η Mercedes ξεπέρασε στο πρωτάθλημα κατασκευαστών την Aston Martin, όμως η διαφορά παραμένει μικρή. Επόμενος αγώνας της Formula 1 είναι το Grand Prix Καναδά, το τριήμερο 16-18 Ιουνίου.

And it's P3 for @GeorgeRussell63 👏



That's a double podium for @MercedesAMGF1 #SpanishGP #F1