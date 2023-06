Ένα συχνό πρόβλημα του Grand Prix της Βαρκελώνης έκανε ξανά την εμφάνισή του, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία.

Με δύο τοπικούς ήρωες να παρατάσσονται στο grid του Grand Prix Ισπανίας, σήμερα αναμένουμε κατάμεστες κερκίδες στην πίστα της Καταλονίας. Όλοι θέλουν να δουν από κοντά τις προσπάθειες του Φερνάντο Αλόνσο και του Κάρλος Σάινθ και το sold out ήταν αναπόφευκτο.

Ο 41χρονος της Aston Martin δεν είχε καλές κατατακτήριες και θα παραταχθεί όγδοος στο grid ενώ ο 28χρονος είχε πολύ καλή ημέρα και θα βρεθεί με τη Ferrari του στην πρώτη σειρά!

Πριν τη μάχη της Formula 1, έχουμε τους υποστηρικτικούς θεσμούς. Ο αγώνας της Formula 3 είναι σε εξέλιξη ενώ αυτός της Formula 2 αρχίζει στις 12.25 ώρα Ελλάδας.

Shoutout to everybody who got up at the asscrack of dawn and came directly to the track without eating, showering etc, knowing that if you left it another hour you might not arrive before the race starts #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/2T0UWYlHSH