Απογοητευμένος ήταν ο Ισπανός οδηγός της Aston Martin έπειτα από μια μέτρια εμφάνιση στις κατατακτήριες δοκιμές της Βαρκελώνης.

Διαφορετικά περίμενε τον αγώνα της πατρίδας του να εξελιχθεί ο Φερνάντο Αλόνσο. Ο Ισπανός είχε μια ιδιαίτερα υποτονική απόδοση στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ισπανίας, που συνδυάστηκε με μια σειρά από λάθη και «βόλτες» στα χαλίκια της πίστας.

Ο Ισπανός έκανε λάθος στη στροφή 14 του πρώτου γύρου του στο Q1, βγήκε εκτός και «πλήγωσε» το δάπεδο της AMR23. Κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών οι μηχανικοί έκαναν αγώνα δρόμου ώστε να επιδιορθώσουν τη ζημιά. Στο Q3 είχε μόλις μία προσπάθεια και… την πέταξε στα σκουπίδια με ένα λάθος στη στροφή 10, απογοητεύοντας τους Ισπανούς στις κερκίδες.

Μετά το τέλος του Q3, o Αλόνσο παραδέχθηκε τα λάθη του και ζήτησε συγγνώμη τόσο από την ομάδα όσο και από τους συμπατριώτες του: «Πιστεύω πως είχα ζημιά που κόστισε δύο δέκατα του δευτερολέπτου. Οι μηχανικοί έκαναν πολύ καλή δουλειά να επιδιορθώνουν τη ζημιά κάθε φορά που ήμουν στο γκαράζ. Πιστεύω πως ο τελευταίος μου γύρος στο Q3 ήταν πολύ ανταγωνιστικός, αλλά πάτησα σε ένα βρεγμένο σημείο στη στροφή 10. Δεν ήταν το καλύτερο Σάββατο».

A great effort from the whole team to get both cars starting in the top 10. 👏



Lance will start the #SpanishGP in P6 with Fernando in P9. pic.twitter.com/D3txwGPTt6