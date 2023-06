Περιχαρής με την επίδοσή του στις κατατακτήριες του GP Ισπανίας ήταν ο οδηγός της McLaren, ο οποίος το απόλαυσε και με το παραπάνω.

Έκπληκτος έμεινε ο Λάντο Νόρις όταν στον ασύρματο τον ενημέρωσαν πως θα ξεκινήσει το Grand Prix Ισπανίας από την 3η θέση. Ο Βρετανός της McLaren έκανε μια εντυπωσιακή προσπάθεια, η οποία ήταν μόλις μισό δευτερόλεπτο πιο αργή από τον poleman Μαξ Φερστάπεν, και 0,058 δευτ. μακριά από το χρόνο του δεύτερου Κάρλος Σάινθ.

Στις πρώτες του δηλώσεις για την καλύτερη φετινή του εμφάνιση σε κατατακτήριες δοκιμές, ο Νόρις ανέφερε: «Δεν έχω ιδέα πώς κατέληξα εδώ. Είμαι έκπληκτος, κάναμε φοβερή δουλειά. Είμαι στην 3η θέση και παραλίγο να ήμουν στη 2η θέση. Είναι ο αγώνας της πατρίδας του Κάρλος και σκέφτηκα να του δώσω τη θέση. Είμαι πολύ χαρούμενος με την 3η θέση, ήμασταν πολύ γρήγοροι».

