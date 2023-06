Ο οδηγός της Red Bull Racing θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, αρχής γενομένης από το GP Ισπανίας.

Παρότι μετά τη νίκη του στο Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν ο Σέρχιο Πέρεζ έκανε όνειρα… τίτλου, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Παρότι έως τότε ήταν σχεδόν στα ίσια με τον teammate του στη Red Bull Racing, Μαξ Φερστάπεν, στους αγώνες που ακολούθησαν, είδε τον Ολλανδό να απομακρύνεται.

Στο Μαϊάμι δεν εκμεταλλεύτηκε την pole position και τελικά τερμάτισε πίσω από τον ομόσταβλό του – παρότι εκείνος είχε εκκινήσει μόλις όγδοος. Και στο Πριγκιπάτο του Μονακό, ο Φερστάπεν κέρδισε ξανά, την ώρα που ο Πέρεζ πλήρωνε το λάθος των κατατακτήριων, που τον ανάγκασε να εκκινήσει τελευταίος και τελικά να μη βαθμολογηθεί.

Πηγαίνοντας στην Ισπανία, ο Μεξικανός ευελπιστεί η τύχη του να αλλάξει: «Το Grand Prix του Μονακό ήταν μία καταστροφή για εμένα. Όσα μπορούσαν να πάνε στραβά, πήγαν στραβά. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι μία νέα αρχή και πρέπει να διασφαλίσω πως θα επιστρέψω στα υψηλά στάνταρ που έχω όλη τη σεζόν. Θέλω να ανταμείψω την ομάδα μου για όλη τη σκληρή δουλειά, με ένα καλό αποτέλεσμα στη Βαρκελώνη».

«Ξέρουμε πως στη μέρα μας έχουμε το ταχύτερο μονοθέσιο κι αυτή η πίστα μας ταιριάζει. Πρέπει να διασφαλίσω πως θα έχω το τέλειο τριήμερο, από την αρχή έως το τέλος. Πρέπει να είμαι σταθερός για να διατηρήσω την πίεση έναντι του Μαξ στη μάχη του πρωταθλήματος και χρειάζομαι μερικές νίκες. Αν τα κάνω όλα σωστά εδώ, η νίκη είναι εφικτή κι αυτός είναι πάντα ο στόχος μου».





Πάντως στην πρώτη ημέρα δράσης στη Βαρκελώνη, ο Φερστάπεν έκανε το δύο στα δύο. Στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών ο Πέρεζ τον πλαισίωσε στην κατάταξη αν και 7 δέκατα πιο αργός, ενώ στη δεύτερη περίοδο μείωσε την απόσταση κατά το ήμισυ αλλά ήταν μόλις τέταρτος στην κατάταξη.

Πάντως η πίστα του Μονμελό δεν «του πάει» του οδηγού από τη Γουαδαλαχάρα. Μόνο πέρυσι κατάφερε να τερματίσει στο βάθρο, βλέποντας την καρό σημαία δεύτερος. Όσο για το grid, δεν έχει εκκινήσει ποτέ από το Top-3.

