Με ήττες σαν κι αυτήν, το πρωτάθλημα να το ξεχάσεις

Ο Πάνος Σεϊτανίδης σχολιάζει την αποτυχία του Σέρχιο Πέρεζ να εκμεταλλευτεί μία σπάνια ευκαιρία να αλλάξει τις ισορροπίες στο φετινό πρωτάθλημα της F1.

Την περασμένη εβδομάδα, μετά τον θρίαμβο του Σέρχιο Πέρεζ στους δρόμους του Μπακού, έγραφα για το παράθυρο που είχε ανοίξει μπροστά του με θέα το δρόμο προς το όνειρο: τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή.

Ο Μεξικανός είχε κερδίσει για πέμπτη φορά ως οδηγός της Red Bull Racing και είχε πλησιάσει τον Μαξ Φερστάπεν στους έξι βαθμούς. Δεν είχε σημασία που οι ισορροπίες είχαν αλλάξει υπέρ του μετά την ατυχή για τον Ολλανδό στιγμή που εμφανίστηκε το αυτοκίνητο ασφαλείας – η τύχη αποτελεί πάντα σημαντικό παράγοντα στο κυνήγι του τίτλου.





Και το Σάββατο στο Μαϊάμι, ήταν πάλι στο πλευρό του 33χρονου. Οι σβούρες του Σαρλ Λεκλέρ στο Q3 και η κόκκινη σημαία στην οποία οδήγησαν, στέρησαν από τον Φερστάπεν την ευκαιρία να τον εκτοπίσει από την κορυφή. Αντί αυτού, ο Πέρεζ πανηγύρισε την pole position για τρίτη φορά στην καριέρα του, ενώ ο παγκόσμιος πρωταθλητής θα εκκινούσε μόλις ένατος.

Με τους 57 γύρους του αγώνα στη Φλόριδα να μην έχουν το παραμικρό απρόοπτο και την παραμικρή ανατροπή, θα περίμενε κανείς πως ο οδηγός από τη Γουαδαλαχάρα θα άρπαζε την ευκαιρία από τα μαλλιά και θα επέστρεφε στην Ευρώπη έχοντας υπερκαλύψει τη διαφορά των 6 πόντων από τον Μαξ. Πρωτοπόρος.

