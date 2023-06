O Μαξ Φερστάπεν ήταν ο ταχύτερος οδηγός και στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στη Βαρκελώνη, κάνοντας το δύο στα δύο την Παρασκευή.

Η δράση συνεχίστηκε στην πίστα της Βαρκελώνης με το FP2 του Grand Prix Ισπανίας, το έβδομο αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 στο 2023. Ομάδες και οδηγοί ρίχτηκαν στη μάχη για το δεύτερο και κρίσιμο 60λεπτο της ημέρας, το οποίο μπορεί να ορίσει την τύχη τους στο υπόλοιπο τριήμερο. Στη διαδικασία είδαμε, πέρα από αξιολόγηση των setup των μονοθεσίων, προσομοιώσεις κατατακτηρίων και αγώνα.

Στην κορυφή της κατάταξης παρέμεινε και στο FP2 o Μαξ Φερστάπεν με χρόνο στο 1:13,907. Ο Ολλανδός της Red Bull Racing έκανε την επίδοση με τη μαλακή γόμα ελαστικών και ήταν 0,170 δευτ. ταχύτερος του Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin. Ο Ισπανός σημείωσε μια εξαιρετική επίδοση, με ταχύτερο τελευταίο χρονομετρημένο τομέα της πίστας. Στην 3η θέση ήταν ο εντυπωσιακός Νίκο Χούλκενμπεργκ της Haas, o οποίος έκανε εξαιρετικό χρόνο, ξεπερνώντας τον Σέρχιο Πέρεζ με τη δεύτερη RB19.

Fastest on mediums without even trying. pic.twitter.com/DmGCaqx6NK — Ky (@FiftyBucksVT) June 2, 2023

Ο Έστεμπαν Οκόν ήταν στην 5η θέση με έναν την A523. Πίσω του ήταν οι οδηγοί της Scuderia Ferrari, με τον Σαρλ Λεκλέρ και πάλι ταχύτερο του Κάρλος Σάινθ. Στην 8η θέση ήταν ο Τζόρτζ Ράσελ, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Βάλτερι Μπότας και Πιέρ Γκασλί.

Sunny skies and an open road 😎@ValtteriBottas is going nicely in FP2. The Finn is currently P6 #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/pZDRu4CaXt — Formula 1 (@F1) June 2, 2023

Άτυχος ήταν ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος ήταν 11ος, 0,6 δευτ, πίσω από τον Φερστάπεν. Ο Βρετανός έκανε ταχύτερο πρώτο κομμάτι, στο δεύτερο ήταν ταχύτερος του Αλόνσο, όμως στις τελευταίες στροφές έχασε μισό δευτερόλεπτο. Αυτό μαρτυρά πως περιμένουμε καλύτερη εικόνα από τη γερμανική ομάδα.

Was looking so well until that last sector. pic.twitter.com/uuZSsdBE8Q — Ky (@FiftyBucksVT) June 2, 2023

Εντυπωσιακό ήταν επίσης το γεγονός πως οι εννέα από τις δέκα ομάδες του grid ήταν στο ίδιο δευτερόλεπτο. Μόνο ο Λανς Στρολ και οι οδηγοί της Williams ήταν πάνω από ένα δευτερόλεπτο μακριά από την κορυφή. Μεγάλο ερωτηματικό είναι το πόσα καύσιμα είχαν οι οδηγοί στα μονοθέσιά τους τη στιγμή που σημείωσαν την ταχύτερη επίδοσή τους.

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο, 3/6, στις 13:30 ώρα Ελλάδος με την τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Οι κατατακτήριες δοκιμές είναι προγραμματισμένες για τις 17:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα FP2 Grand Prix Ισπανίας

Φωτογραφίες: Redbullcontentpool.com