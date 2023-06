Ο οδηγός της Alpine είχε μία αμήχανη στιγμή μετά το τέλος του Grand Prix του Μονακό.

Μπορεί εντός της αγωνιστικής διαδρομής ο Εστεμπάν Οκόν να έδωσε μία εξαιρετική οδηγική παράσταση, όμως στην τελετή του βάθρου του Grand Prix του Μονακό, χάρισε ένα blooper.

Στο έκτο Grand Prix του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1 και πεντηκοστό της Alpine, o Γάλλος εκκίνησε τρίτος, διαχειρίστηκε τις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες και παίζοντας άμυνα στις επιθέσεις του Λιούις Χάμιλτον, ανέβηκε για τρίτη φορά στην καριέρα του στο βάθρο.

Όμως είχαν περάσει 39 αγώνες από την τελευταία φορά, με αποτέλεσμα να έχει… σκουριάσει. Πρώτα μπέρδεψε τα σκαλοπάτια, μετά έριξε τη σαμπάνια που τον περίμενε αλλά αντιμετώπισε την αμήχανη στιγμή με χαμόγελο.

