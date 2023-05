Σαν Σήμερα πριν από 31 χρόνια στους στενούς δρόμους του Μονακό οι οπαδοί της Formula 1 έγιναν μάρτυρες μιας μάχης που έμεινε στην ισορία.

Τη σεζόν του 1992 η Williams Racing είχε κατασκευάσει ένα από τα πιο επιβλητικά και γρήγορα μονοθέσια στην ιστορία της Formula 1. H FW14B στα χέρια του Νάιτζελ Μάνσελ ήταν μια μηχανή παραγωγής νικών, καθώς ο Βρετανός είχε κερδίσει τα πρώτα πέντε Grand Prix της σεζόν. Όλα όμως άλλαξαν στο Μονακό, σαν σήμερα πριν από 31 χρόνια.

Ο Μάνσελ κέρδισε με άνεση την pole position και έκανε ένα καλό «ξεπέταγμα» στην εκκίνηση. Εν συνεχεία, κατάφερε να ανοίξει μια διαφορά από τον μοναδικό οδηγό που μπορούσε να τον απειλήσει, που δεν ήταν άλλος από τον «Βασιλιά» του Πριγκιπάτου, Άιρτον Σένα. Παρά το γεγονός πως η νίκη για τον οδηγό της McLaren έμοιαζε ανέλπιστη, η μεταξύ τους διαφορά ήταν κάτω από 30 δευτερόλεπτα και το παραμικρό λάθος θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικό.

Στον 70ό γύρο -από τους 78- ο αγώνας άλλαξε δραματικά. Ο Μάνσελ ένιωσε απώλεια πίεσης σε ένα από τα ελαστικά του και μπήκε στα pit για ένα φρέσκο σετ. Η αλλαγή των τεσσάρων τροχών αποδείχθηκε καθοριστική, μιας και επέστρεψε στην πίστα δεύτερος, πίσω από τον Βραζιλιάνο άσο.

Λόγω των νέων ελαστικών, ο Μάνσελ είχε εξαιρετική ταχύτητα και κινήθηκε σε γυρολόγιο-ρεκόρ για να φτάσει τον Σένα. Στους τελευταίους γύρους έκανε υπερπροσπάθεια να περάσει τον αντίπαλό του, όμως η άμυνα του Βραζιλιάνου και οι στενοί δρόμοι του Πριγκιπάτου τον κράτησαν πίσω.

Ο Σένα πήρε τη νίκη για μόλις δύο δέκατα του δευτερολέπτου, αντέχοντας στην πίεση του Μάνσελ, ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα εκείνη τη σεζόν. Οι δυο τους ήταν με διαφορά οι καλύτεροι οδηγοί στην πίστα, μιας και ο Ρικάρντο Πατρέζε που τερμάτισε 3ος, ήταν μισό λεπτό μακριά τους.

