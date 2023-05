Σαν Σήμερα: Η πρώτη νίκη του Σένα στο Μονακό

Πολλά και σημαντικά γεγονότα πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Οι περιπέτειες της Formula 1 στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου του Μονακό συνεχίζονται για μία ακόμη ημέρα, με τον Άιρτον Σένα να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Επιπλέον, το MotoGP επιστρέφει με δύο αγώνες στο Μουτζέλο της Ιταλίας, ενώ ένας θρύλος των αγώνων ράλλυ κέρδισε το Ράλλυ Ακρόπολις.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 31/5, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1975, ο θρυλικός Βάλτερ Ρερλ σημείωσε την πρώτη του νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC), κερδίζοντας στο Ράλλυ Ακρόπολις με ένα Opel Ascona Group 2. Ο Γερμανός ξεπέρασε κατά σχεδόν 36 λεπτά την Alpine-Renault A110 του Τάσου Λιβιεράτου και του Μίλτου Ανδριόπουλου, ενώ στην τρίτη θέση ολοκλήρωσε το ράλλυ το κυπριακό δίδυμο Μιχάλης Κουμάς/Πέτρος Δημητριάδης με ένα Mitsubishi Galant.

Σαν σήμερα το 1981, ο αείμνηστος Ζιλ Βιλνέβ σημείωσε μία από τις πιο παλικαρίσιες νίκες της καριέρας του, κερδίζοντας στο Μονακό με μια μετριότατη Ferrari 126CK. Μάλιστα ο Καναδός είχε χάσει την pole position από τον Νέλσον Πικέ για μόλις 0,078 δευτερόλεπτα, ενώ ο Ντιντιέ Πιρονί ήταν σχεδόν 2,5 ολόκληρα δευτερόλεπτα πίσω τους. Η εκκίνηση είχε καθυστερήσει κατά μία ώρα εξαιτίας μεγάλης συγκέντρωσης νερού στο τούνελ που επέφερε η πυρόσβεση μιας μικρής πυρκαγιάς στο ξενοδοχείο πίσω από την φουρκέτα Λόουζ. Όταν ξεκίνησε επιτέλους η δράση, ο Πικέ προηγήθηκε αλλά δεν άντεξε στην πίεση του Άλαν Τζόουνς και συγκρούστηκε στην στροφή Ταμπάκ. Ο Αυστραλός της Williams έδειχνε να έχει τον πλήρη έλεγχο, μέχρι που χρειάστηκε να μπει στα pits με προβλήματα τροφοδοσίας καυσίμου. Έτσι, αρκέστηκε στη δεύτερη θέση πίσω από τον Ζακ Λαφίτ.

Σαν σήμερα το 1987, ο αείμνηστος Άιρτον Σένα εκμεταλλεύτηκε τις πειραματικές ενεργητικές αναρτήσεις της Lotus 99T καθώς και την εγκατάλειψη του poleman, Νάιτζελ Μάνσελ, ώστε να κερδίσει για πρώτη φορά στο Πριγκιπάτο του Μονακό. Ο Βρετανός οδηγός της Williams είχε τεθεί εκτός στον 30ο γύρο με πρόβλημα στο τούρμπο, αφήνοντας έτσι ελεύθερο πεδίο στον Βραζιλιάνο άσσο. Η δεύτερη θέση καταλήφθηκε από την έτερη Williams του Νέλσον Πικέ, ενώ ο Μικέλε Αλμπορέτο της Ferrari «έκλεψε» την τρίτη θέση του βάθρου ύστερα από μια αστοχία στον κινητήρα του πρωταθλητή, Αλέν Προστ.

Senna onboard in the Lotus 99T



Monaco 1987



Sit back and enjoy ☺️☺️



Goodnight / slaap lekker #F1 #Formula1 #retrogp #retroF1 #senna #MonacoGP pic.twitter.com/ZPptBI0x3Y