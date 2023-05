Η Nazionale Piloti, η ποδοσφαιρική ομάδα των πιλότων της F1, έδωσε φιλανθρωπικό αγώνα πριν το Grand Prix.

Λίγο πριν πατήσουν γκάζι εντός της αγωνιστικής διαδρομής στο πλαίσιο του Grand Prix Μονακό, οι πιλότοι της Formula 1 έκαναν… σπριντ εντός αγωνιστικού χώρου, στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού ποδοσφαιρικού αγώνα “World Star Football Match”.

Για τριακοστή φορά, η Nazionale Piloti παρατάχθηκε στον αγωνιστικό χώρο του Louis II, έδρας της ποδοσφαιρικής ομάδας της Μονακό, αντιμετωπίζοντας την All Star For The Children – την ομάδα του Πρίγκιπα Αλβέρτου που απαρτίζεται από βετεράνους αθλητές και celebrities από κάθε χώρο.





Από πλευράς των οδηγών, το δίδυμο της Scuderia Ferrari με τους Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ, o Πιερ Γκασλί της Alpine, αστέρια του αύριο όπως ο Κίμι Αντονέλι και ο Γκαμπριέλε Μίνι αλλά και βετεράνοι όπως Ιβάν Καπέλι, έδειξαν πως δεν περιορίζονται μόνο στο να… στρίβουν το τιμόνι.

Η αναμέτρηση, τα έσοδα της οποίας διατίθενται σε κοινωφελείς σκοπούς (στα 40 χρόνια από την ίδρυσή της, η ομάδα των πιλότων έχει συγκεντρώσει 16 εκατομμύρια ευρώ), είχε έντονο ελληνικό χρώμα! Με πρωτοβουλία του εκπροσώπου της Nazionale Piloti στην Ελλάδα, Κώστα Μαστοράκη, με την ομάδα των πιλότων αγωνίστηκε ο Γιώργος Μελισσανίδης, που μάλιστα είχε την ευκαιρία να δώσει στον Πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό μία ποδοσφαιρική εμφάνιση της πρωταθλήτριας ΑΕΚ.





Επίσης, ο νεαρός Νικόλας Φραγκάκης, έζησε μία μοναδική εμπειρία ανάμεσα σε θρύλους των τεσσάρων τροχών και μάλιστα ήταν αυτός που πήρε τη θέση στου Λεκλέρ όταν ο Μονεγάσκος αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο. Ο ταλαντούχος οδηγός έχει πλέον στο πλευρό του τον Κώστα Μαστοράκη, που μεταξύ άλλων βρίσκεται πίσω από τη νέα συνεργασία του Φραγκάκη με τον Ντίνο Κιέζα της Kart Republic, που ειδικεύεται στο να αναδεικνύει νέα ταλέντα από το χώρο του karting.

Ήδη, οργανώνονται περαιτέρω εκδηλώσεις επί ελληνικού εδάφους, σύντομα θα είναι σε λειτουργία σχετική εφαρμογή ενώ η Βίκυ Καρνέζη θα ερμηνεύσει το «Οδηγώ με Ασφάλεια», σε στίχους και μουσική του Φοίβου, που θα κυκλοφορήσει σε ελληνική και αγγλική βερσιόν και αναμένεται να γίνει ο ύμνος των απανταχού αυτοκινητιστών.