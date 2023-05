Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες του αγώνα στο Μονακό και στο αποτέλεσμα για την Mercedes.

Οι προσδοκίες της Mercedes-AMG στο αγωνιστικό τριήμερο του Grand Prix Μονακό ήταν αρκετά χαμηλές. Η γερμανική ομάδα παρουσίασε μεν το νέο αναβαθμισμένο αεροδυναμικό πακέτο που άλλαξε σημαντικά την W14 E-Performance, όμως δεν γνώριζε τι να περιμένει από πλευράς απόδοσης στο Πριγκιπάτο.

Ο Λιούις Χάμιλτον κατετάγη 6ος στις κατατακτήριες δοκιμές και στον αγώνα κατάφερε να αναρριχηθεί μέχρι την 4η θέση. Ωστόσο οι καιρικές συνθήκες δυσκόλεψαν ιδιαίτερα τον Βρετανό, ο οποίος φοβήθηκε πως στο βρεγμένο οδόστρωμα θα είχε σύγκρουση με τις μπαριέρες.

Using every millimetre of track. 🤏 Only in Monaco do you get snaps like this. 📸😁 pic.twitter.com/84qNM8O4Zp