O Μαξ Φερστάπεν ήταν ταχύτερος οδηγός στην επεισοδιακή τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Πριγκιπάτο του Μονακό.

H δράση στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου για το Grand Prix Μονακό συνεχίστηκε για μία τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Ο καιρός έκανε το χατίρι σε ομάδες και οδηγούς, με τη βροχή να μένει μακριά από το σιρκουί. Στο FP3 οι οδηγοί έκαναν προσομοιώσεις κατατακτηρίων και προσπάθησαν να βελτιώσουν παράλληλα το στήσιμο των μονοθεσίων τους. Ωστόσο η κόκκινη σημαία στο τέλος της διαδικασίας επηρέασε το πρόγραμμά τους.

Ταχύτερος στο τελευταίο 60λεπτο του τριημέρου ήταν ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός της Red Bull Racing, σημείωσε χρόνο 1:12,776 με τη μαλακή γόμα ελαστικών και ήταν 0,073 δευτ. ταχύτερος του teammate του, Σέρχιο Πέρεζ. Στην 3η θέση βρέθηκε ο Λανς Στρολ της Aston Martin, με τον Καναδό να σημειώνει μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική επίδοση, ένα δέκατο του δευτερολέπτου μακριά από τον Φερστάπεν.

Now it's Verstappen's turn to clip the barriers, this time at Turn 1 😰#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/2sjBUnxYif