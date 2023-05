Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται στον κόσμο της F1, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να ξεκινά την ευρωπαϊκή του περιοδεία στους στενούς δρόμους του Μόντε Κάρλο με το GP Μονακό.

Έπειτα από τρεις εβδομάδες, ο μαγικός κόσμος της Formula 1 επιστρέφει –επιτέλους– στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, με το έκτο αγωνιστικό τριήμερο της σεζόν να είναι το Grand Prix Μονακό, το τριήμερο 26-28 Μαΐου. Ομάδες και οδηγοί, έπειτα από τη ματαίωση του αγώνα στην Ίμολα, ταξιδεύουν στη γαλλική Ριβιέρα, σε ένα από τα πιο φαντασμαγορικά event της σεζόν.

Οι αγώνες στο Πριγκιπάτο ξεκίνησαν πριν την F1, με τον πρώτο να διεξάγεται το 1929. Το Grand Prix Μονακό εντάχθηκε στο πρόγραμμα της Formula 1 το 1950 και από το 1955 (πλην του 2020) έχει καθιερωθεί ως ετήσιος προορισμός. Η διαδρομή έχει μήκος 3.337 μέτρα και την Κυριακή οι οδηγοί θα διανύσουν συνολικά 78 γύρους. Τις περισσότερες νίκες έχει ο Άιρτον Σένα με 6, ενώ η McLaren ως ομάδα μετρά 15 νίκες συνολικά. Νικητής το 2022 ήταν ο Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing, ενώ το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Λιούις Χάμιλτον με το 1:12,909.

Μετά από την ολοκλήρωση πέντε Grand Prix, o Μαξ Φερστάπεν έχει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας στη βαθμολογία οδηγών της τάξης των 14 βαθμών, έναντι του Σέρχιο Πέρεζ. Ωστόσο η Red Bull Racing περιμένει έντονο ανταγωνισμό, καθώς ομάδες όπως η Mercedes-AMG θα παρουσιάσουν σημαντικές αναβαθμίσεις στο Μονακό. Αυτή που έχει επιβεβαιώσει ότι δεν θα έχει νέα εξαρτήματα στο μονοθέσιό της είναι η Scuderia Ferrari, που κάνει υπομονή έως τη Βαρκελώνη.

Ayrton Senna at full throttle around Monaco 🍿 The man was a genius #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/11OqtbZN1Y

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C5 (μαλακή), C4 (μεσαία) και C3 (σκληρή) γόμες ελαστικών στο Μόντε Κάρλο. Με δεδομένο πως πρόκειται για τις πιο μαλακές γόμες στην γκάμα της ιταλικής φίρμας, δεν αποκλείεται να δούμε ποικιλομορφία στις στρατηγικές, εφόσον ο αγώνας διεξαχθεί υπό στεγνές συνθήκες.

Tyre info for the #MonacoGP 🇲🇨



🐌 The slowest track on the calendar

🚗 Open track during evenings makes rubber build-up difficult

🔵 A belated debut for the new Cinturato Blue full wet possible#Fit4F1 #F1 pic.twitter.com/xlbxaq2WMd