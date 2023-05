Σήμερα συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από το θάνατο του οδηγού-θρύλου και η κοινότητα της F1 τιμά τη μνήμη του.

H 20η Μαΐου είναι μία ημερομηνία που θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στις μνήμες όλων των φίλων της Formula 1 και του Παγκόσμιου Motorsport. Ο λόγος δεν είναι άλλος από την απώλεια του σπουδαίου Νίκι Λάουντα.





Του τρεις φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1, του ανθρώπου που άλλαξε την προσέγγιση των οδηγών γύρω από την κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, της προσωπικότητα που παρέμεινε το ίδιο επιδραστική σε κάθε της ρόλο – μέχρι και τον τελευταίο: αυτόν του μη-εκτελεστικού προέδρου της Mercedes-AMG.

Της πιο επιτυχημένης ομάδας στην ιστορία της Formula 1, με τους οκτώ συνεχόμενους τίτλους κατασκευαστών (2014-2021) που συνοδεύτηκαν από επτά τίτλους οδηγών (2014-2020), της ομάδας για την προοπτική της οποίας κατάφερε να πείσει τον Λιούις Χάμιλτον, πίσω στο 2012, σε μία μετεγγραφή που διαμόρφωσε εν πολλοίς τη σύγχρονη ιστορία του σπορ.





Από τους τίτλους του 1975, του 1977 και του 1984 ως την έμπνευση για το επικό «Rush» - την καλύτερη ταινία όλων των εποχών με αντικείμενο το motorsport. Κι από τον πύρινο εφιάλτη του Νίρμπουργκρινγκ το 1976 τον οποίο αυτή εξιστορούσε, μέχρι το χαρακτηριστικό κόκκινο καπελάκι που είχε πάντα μία θέση στο γκαράζ της Mercedes.





Για όσα φαινομενικά μικρά αλλά σημαντικά και όσα μεγάλα που αποδείχθηκαν σπουδαία, ο Νίκι Λάουντα είναι μία από τις φιγούρες που δικαιωματικά απολαμβάνουν τον χαρακτηρισμό «Bigger than the sport».

Τέσσερα χρόνια μετά, κανένας δεν ξεχνάει τον δαιμόνιο Αυστριακό. Ούτε εμείς, ούτε το κοινό, ούτε η F1…

Remembering a motorsport legend and a true one-off ❤️



Today, on the fourth anniversary of his death, we remember the uniquely gifted Niki Lauda, whose inspirational feats on and off track live on as a shining example of skill, commitment and courage pic.twitter.com/FCAz4zIJpX — Formula 1 (@F1) May 20, 2023

Remembering one of the greats, Niki Lauda ❤️ pic.twitter.com/m8Xxj5fAQb May 20, 2023

Today marks four years since we lost our friend, Niki.



Although he may be gone, his spirit is still at the very heart of everything we do. ❤️ pic.twitter.com/nzUs7appsv — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 20, 2023

Remembering the great Niki Lauda, 3-time #F1 world champion, 25-time F1 GP winner, who died #OnThisDay 4 years ago, aged 70. Pic: in the svelte but flawed Brabham-Alfa BT48 at Casino Square, Monaco, in ’79, applying an uncharacteristically hefty dab of oppo. pic.twitter.com/aElsN1tArA — Matt Bishop 🏳️‍🌈 🏁 (@TheBishF1) May 20, 2023

On this day, four years ago, we said Goodbye to the #Formula1 champion Niki #Lauda, but he will always have a very special place in the hearts of all the #ScuderiaFerrari fans ❤️#MuseiFerrari #Ferrari @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/e6QzYxUmc7 — Musei Ferrari (@MuseiFerrari) May 20, 2023

Φωτογραφίες: Mercedes-AMG, Ferrari