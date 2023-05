Ένας νεαρός από τον Καναδά είδε την τύχη να του χαμογελά καθώς πούλησε συλλεκτική κάρτα του Λιούις Χάμιλτον για 822.690 ευρώ.

Ο Ζαν-Νικολά Γκανιόν και ο πατέρας του, Νίκολας, από το Κεμπέκ του Καναδά, πρόσφατα βρέθηκαν στο σόου του Netflix με τίτλο «King of Collectibles: The Goblin Touch». Ο λόγος που πήραν μέρος ήταν λόγω μιας κάρτας Formula 1 με τον Λιούις Χάμιλτον που είχαν στην κατοχή τους.

Σύμφωνα με τον Ζαν-Νικολά, πρόκειται για τη μοναδική κάρτα του είδους της. Περιλαμβάνει πορτρέτο του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή, το ύψος του, το βάρος του και πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα κάθε σεζόν του στο σπορ.

Ο νεαρός άνδρας βρήκε την κάρτα από ένα φακελάκι αξίας 50 ευρώ, το οποίο είχε πάνω την υπογραφή του Χάμιλτον. Αυτό ανέβασε αμέσως την τιμή της κάρτας.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο Νίκολας και ο Ζαν-Νικολά ενημερώθηκαν πως είχαν προσφορά από ιδιώτη που άγγιζε τα 700.000 ευρώ. Ωστόσο, ο συλλέκτης, Αρμάντο Γκουτιέρεζ, ήθελε όσο τίποτα να κάνει την κάρτα δική του κι εν τέλει τα κατάφερε. Το ποσό που ξόδεψε ήταν 900.000 δολάρια ή 822.690 ευρώ. Έτσι, έγινε η πιο ακριβή κάρτα οδηγού της Formula 1 στην ιστορία.

Ο μπαμπάς Γκανιόν, μίλησε για το γεγονός που τους άλλαξε τη ζωή: «Όταν άκουσα το ποσό, παραλίγο να λιποθυμήσω. Ποτέ δεν πίστεψα πως μία κάρτα από χαρτί μπορεί να κοστίσει τόσο».

Final Sale Price: $900,000



An all-time record for any @F1 card. pic.twitter.com/F5YEJOZhFK