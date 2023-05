Ο «Martinator» της Pramac Ducati ήταν άπιαστος το Σάββατο στο ΛεΜαν και κέρδισε για πρώτη φορά φέτος.

Το GP Γαλλίας στην ιστορική πίστα του Λε Μαν είναι ο 1000ός αγώνας του MotoGP και ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati ήταν εκείνος που πανηγύρισε τη νίκη στον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου. Ο Ισπανός έκανε καλή εκκίνηση και πέρασε τον πρωτοπόρο Πέκο Μπανάια δύο γύρους αργότερα για να εξαφανιστεί στον ορίζοντα και να μην ξανακοιτάξει πίσω.

Mighty Martinator has done it! 🟣 @88jorgemartin wins the #TissotSprint in dominant fashion 🥇 #FrenchGP 🇫🇷 | #GP1000 pic.twitter.com/NHlanTSGx7

Στη 2η θέση τερμάτισε ο «σπεσιαλίστας» των Σπριντ, ο Μπραντ Μπίντερ της ΚΤΜ. Ο Νοτιοαφρικανός δεν μπορούσε να χτυπήσει τον Μαρτίν αλλά ούτε απειλήθηκε ουσιαστικά για να φτάσει στη 2η θέση. Ο πρωταθλητής Πέκο Μπανάια με την εργοστασιακή Ducati είχε την Pole position και πήρε την πρωτοπορία στο ξεκίνημα του αγώνα αλλά σε κάποιο σημείο έπαθε κάτι σαν black-out και εκτός από το ότι έχασε την επαφή του από τον Μαρτίν, τον πέρασαν ο Μπραντ Μπίντερ και ο Μαρκ Μάρκεθ. Κατάφερε να ανεβάσει το ρυθμό του όμως και ξαναπερνώντας τον Μάρκεθ πήρε την 3η θέση στον αγώνα.

Ο Μαρκ Μάρκεθ, που επέστρεψε στους αγώνες με τη Repsol Honda ύστερα από 6 εβδομάδες απουσίας λόγω τραυματισμού, ήταν πολύ γρήγορος στην αρχή αλλά σταδιακά ο ρυθμός του έπεφτε και τελικά τερμάτισε στην 5η θέση, πίσω από τον Λούκα Μαρίνι της VR46 Ducati. Λίγο πριν από το τέλος μάλιστα ο Μάρκεθ κινδύνεψε από τον Ζοάν Ζαρκό, ο οποίος τελικά τερμάτισε 6ος. Ακολούθησαν οι Μπετζέκι, Εσπαργκαρό, Βινιάλες και Νακαγκάμι.

There is no relief at home! 😢@FabioQ20 is OUT of #TissotSprint! 💥#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/jssX1IKa1R