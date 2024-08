Ο Μαρκ Μάρκεθ της Gresini Racing ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στην επιστροφή του στην πίστα της Αραγονίας.

Η δράση στο Grand Prix Αραγονίας του MotoGP ξεκίνησε με το FP1 να μας δίνει μια πρώτη γεύση για το τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια του τριημέρου. Το δωδέκατο αγωνιστικό τριήμερο του 2024 αναμένεται συναρπαστικό, καθώς θα διεξαχθεί στην πίστα της Αραγκόν που επιστρέφει στο πρόγραμμα μετά το 2022.

Ταχύτερος αναβάτης μετά το διάρκειας 45 λεπτών FP1 ήταν o Μαρκ Μάρκεθ της Gresini Racing. O Ισπανός ήταν καταιγιστικός στην πρώτη περίοδο δοκιμών και πήρε την 1η θέση με χρόνο 1:48,289. Ο ρυθμός του ήταν εντυπωσιακός, καθώς άφησε στη 2η θέση τον Χόρχε Μαρτίν για 0,483 δλ. Στην 3η θέση ήταν ο Πέδρο Ακόστα της GasGas Tech3, ο οποίος ήταν έξι δέκατα του δευτερολέπτου πιο αργός από τον Μάρκεθ.

