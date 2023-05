O Πέκο Μπανάια ήταν εξαιρετικός στις κατατακτήριες δοκιμές του MotoGP στο Λε Μαν και πανηγύρισε τη δεύτερη pole position στους τρεις τελευταίους αγώνες.

Ο 1.000ος αγώνας στην ιστορία της κορυφαίας κατηγορίας μοτοσικλετών, το Grand Prix Γαλλίας. μας χάρισε μία άκρως συναρπαστική μάχη στις κατατακτήριες δοκιμές. Ο Πέκο Μπανάια κατάφερε με το 1:30,705 στην τελευταία του προσπάθεια, να σημειώσει την ταχύτερη επίδοση και να πάρει την pole position, τόσο για τον Αγώνα Σπριντ, όσο και για το Grand Prix της Κυριακής.

Στη 2η θέση βρέθηκε ο Μαρκ Μάρκεθ της Honda, o οποίος στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση έδειξε τρομερά δείγματα ταχύτητας. Ο Λούκα Μαρίνι συμπληρώνει την πρώτη σειρά της εκκίνησης, με τον Ιταλό της ομάδας του Βαλεντίνο Ρόσι να κάνει μια εξαιρετική επίδοση.

Ο Τζακ Μίλερ πάλεψε για την pole, αλλά έμεινε 4ος μπροστά από τον Χόρχε Μαρτίν και τον Μάβερικ Βινιάλες, με τον αναβάτη της Aprilia να μην κάνει δεύτερη προσπάθεια, λόγω μηχανικής βλάβης στη μοτοσικλέτα του. Απογοητευτικές ήταν και αυτές οι κατατακτήριες δοκιμές για τον Φάμπιο Κουαρταραρό. Ο αναβάτης της Yamaha και πρωταθλητής του 2021 περιορίστηκε στη 13η θέση της κατάταξης.

Q1

Οι αναβάτες βγήκαν στην πίστα για τους πρώτους τους γύρους στη 15λεπτη διαδικασία. Ήταν σημαντικό να κάνουν από νωρίς μία καλή προσπάθεια, διότι οι κίτρινες σημαίες καραδοκούσαν διαρκώς. Στα πρώτα λεπτά της διαδικασίας, ο Κουαρταραρό είχε την ταχύτερη επίδοση με το 1:31,366, με τον Λούκα Μαρίνι να τον ακολουθεί. Οι δυο τους είχαν τον πρώτο λόγο για πρόκριση στο Q2, όμως σε καλό ρυθμό ήταν οι Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο και Τζοάν Μιρ στις θέσεις 3 και 4.

The home hero is fighting for this one! ⚔️@FabioQ20 holds top spot after the opening exchanges! 👏#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/2jWH51rwo6 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 13, 2023

Στα τελευταία 5 λεπτά, οι αναβάτες εμφανίστηκαν και πάλι στην πίστα του Λε Μαν για τις τελευταίες τους προσπάθειες. Ο Αογκούστο Φερνάντεθ έκανε την έκπληξη, παίρνοντας την 1η θέση και αυτό έφερε την πίεση στους Κουαρταραρό και Μαρίνι. Η διαφορά των τριών πρώτων πριν τον τελευταίο γύρο ήταν 0,077 δευτ. Εν τέλει, αυτός που χαμογέλασε τελευταίος ήταν ο Μαρίνι, ο οποίος σημείωσε το 1:31,268 και πήρε την πρόκριση μαζί με τον Φερνάντεθ για το Q2. O Κουαρταραρό δεν βελτίωσε στην τελευταία του προσπάθεια και το πλήρωσε.

Q2

H μάχη της pole position ξεκίνησε με τους Μάβερικ Βινιάλες, Αλέιξ Εσπαργκαρό και Μπραντ Μπίντερ να βγαίνουν άμεσα στην πίστα για τις πρώτες τους προσπάθειες στη 15λεπτη διαδικασία. Στα πρώτα λεπτά, οι Βινιάλες, Μπανάια, Μαρτίν και Μίλερ είχαν εξαιρετικό ρυθμό, με τον αναβάτη της Aprilia να έχει το προβάδισμα με το 1:31,120. Ο Μαρκ Μάρκεθ σκαρφάλωσε στη 2η θέση από το πουθενά, με χρόνο 0,084 δευτ. πιο αργό του Βινιάλες. Πίσω τους ήταν οι Μαρτίν, Μίλερ, Μπανάια, Ζαρκό, Εσπαργκαρό, Μπεζέκι, Μπίντερ, Μαρίνι, Άλεξ Μάρκεθ και Φερνάντεθ.

Maverick's hitting his marks early in Q2! 🔥



He holds provisional pole for now! 💪#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/MABvWq2Q5w — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 13, 2023

Κατά την έξοδό του από το pit-lane, o Βινιάλες αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα και η μοτοσικλέτα του δεν ανταποκρινόταν. Οι υπόλοιποι 11 αναβάτες ήταν στην πίστα για τις τελευταίες τους προσπάθειες. Η τύχη της Aprilia δεν βελτιώθηκε, καθώς ο Αλέιξ Εσπαργκαρό είχε πτώση στη στροφή 1.

What's happened here?! 😱



Provisional pole man Maverick runs into trouble at the end of pit lane! 🤯



This could cost him pole position! 🛑#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/21S0B6reMP May 13, 2023

Ο Μπανάια ανέβηκε προσωρινά στη 2η θέση, όμως κανένας δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Ο Μάρκεθ σημείωσε το 1:30,763 και πήρε την 1η θέση, με τον ταχύτερο γύρο του τριημέρου έως τώρα. Όλα έδειχναν πως ο Ισπανός θα κατακτήσει μια τρομερή pole position, όμως υπολόγισε χωρίς τον πρωταθλητή.

Την τελευταία στιγμή, σε νεκρό χρόνο, ο Μπανάια με ένα τρομερό τελευταίο κομμάτι, έγραψε το 1:30,705 και πήρε την pole position. Ο Μαρίνι λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σημείωσε την τρίτη ταχύτερη επίδοση, σε μία πολύ ικανοποιητική διαδικασία για την ομάδα το Βαλεντίνο Ρόσι.

Ο Αγώνας Σπριντ είναι προγραμματισμένος για τις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα Q2

Αποτελέσματα Q1

Φωτογραφίες: Ducati