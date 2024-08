Ο Μαρκ Μάρκεθ της Gresini Racing ήταν ταχύτερος στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στο Αραγκόν που καθόρισε τα γκρουπ των κατατκατήριων.

Με μεγάλο ενδιαφέρον τρόπο εξελίχθηκαν οι χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές του MotoGP για το Grand Prix Αραγονίας. Στη συννεφιασμένη πίστα Αραγκόν οι αναβάτες είχαν μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να βελτιώσουν τις μοτοσικλέτες τους και να γράψουν έναν ανταγωνιστικό χρόνο.

Ταχύτερος της ημέρας ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ της Gresini Racing. O Ισπανός ήταν εντυπωσιακός και στο απογευματινό σκέλος και στα τελευταία λεπτά σημείωσε το 1:45,801, χρόνο ο οποίος είναι νέο ρεκόρ πίστας. Ο χρόνος του ήταν τόσο καλός που άφησε στη 2η θέση τον Αλέιξ Εσπαργκαρό για 0,272 δευτερόλεπτα. Τρίτος ήταν ο Μάβερικ Βινιάλες με τη δεύτερη Aprilia RS GP, ο οποίος έκανε επίσης έναν εξαιρετικό χρόνο.

Ο πάντα γρήγορος στον ένα γύρο, Χόρχε Μαρτίν, μπορεί να ήταν στην 4η θέση όμως η διαφορά του από τον Μάρκεθ ήταν στα 0,578 δλ. Πρόκειται για μία εξωπραγματική διαφορά και μένει να δούμε εάν μπορεί να τη μειώσει το Σάββατο που είναι η ημέρα των κατατακτήριων δοκιμών. Στην 5η θέση ήταν ο Άλεξ Μάρκεθ ενώ 6ος βρέθηκε ο Πέκο Μπανάια, 0,790 δλ μακριά από την κορυφή.

Στην 7η θέση ήταν ο Φράνκο Μορμπιντέλι με τη δεύτερη μοτοσικλέτα της Pramac Racing, μπροστά από τον Ζοάν Ζαρκό. Ο Γάλλος της LCR Honda ήταν εντυπωσιακός και πήρε την απευθείας πρόκριση για το αυριανό Q2 για πρώτη φορά φέτος. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι δύο αναβάτες της Trackhouse, Ραούλ Φερνάντεθ και Μιγκέλ Ολιβέιρα. Οι παραπάνω πήραν το εισιτήριο συμμετοχής στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών.

Η μάχη της pole position είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο στις 11:50 ώρα Ελλάδος. Πριν όμως μάθουμε την τελική κατάταξη, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι αναβάτες θα περάσουν από το Q1 στο Q2. Στη διαδικασία αυτή θα δούμε τους εργοστασιακούς αναβάτες της KTM, τους δύο αναβάτες της VR46, τον Πέδρο Ακόστα της GasGas και τον Ενέα Μπαστιανίνι της Ducati.

