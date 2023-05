Η γερμανική ομάδα θα παραταχθεί στο θρυλικό αγώνα του WEC με τρία αγωνιστικά βαμμένα σε επετειακά χρώματα.

Στις 10-11 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι 24 Ώρες Λε Μαν, o τέταρτος αγώνας του WEC για το 2023. Πρόκειται για το μεγαλύτερο event του μηχανοκίνητου αθλητισμού στο 2023, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε ο αγώνας στη βορειοδυτική Γαλλία.

Η Porsche θέλει να γιορτάσει στο συγκεκριμένο αγώνα τη συμπλήρωση 75 χρόνων της πλούσιας ιστορίας της με ειδικό χρωματισμό στις τρεις εργοστασιακές 963 που θα πάρουν μέρος στον αγώνα στην κατηγορία Hypercar. Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα θα αποκτήσουν πολύχρωμες λεπτομέρειες, που παίρνουν έμπνευση από ορισμένα από τα πιο επιτυχημένα της μοντέλα στο μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Συνολικά 15 ρίγες θα κοσμούν τις 963 και θα διαθέτουν 7 διαφορετικούς χρωματισμούς. Η Porsche αγωνίζεται με δύο εργοστασιακές συμμετοχές στο WEC μέσω της Penske Motorsport και για το Λε Μαν, θα προσθέσει άλλο ένα αγωνιστικό στη λίστα.

Επιπλέον η γερμανική φίρμα, μέσω της καμπάνιας «Racing for Charity», θα διαθέτει για φιλανθρωπικούς σκοπούς 750 ευρώ. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της, μπορεί να συμπληρώσει περισσότερους από 1.000 γύρους κατά τη διάρκεια ολόκληρου του αγωνιστικού τριημέρου.

Για να ξεχωρίζουν οι τρεις 963 στην πίστα του Σαρτ, πέρα από διαφορετικούς αριθμούς, τα χρώματα των shark fins τους διαφέρουν. Το #5 θα έχει μαύρο shark fin, το #6 λευκό και το #75 κόκκινο shark fin.

Συνολικά τρεις αγώνες έχουν πραγματοποιηθεί για τη φετινή σεζόν του WEC. H Porsche βρίσκεται στην 3η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών με 42 βαθμούς. Το καλύτερο αποτέλεσμά της έως τώρα ήταν η 3η θέση στις 6 Ώρες του Πορτιμάο.

