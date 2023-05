Σαν Σήμερα: Η κονταρομαχία Χάμιλτον-Φέτελ στη Βαρκελώνη

Ποια είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού σαν σήμερα; Ακολουθεί η απάντηση.

Γεμάτη με σπουδαίους αγώνες είναι η σημερινή μας αναδρομή στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Από την απίθανη εμφάνιση του Στέρλινγκ Μος στο Μονακό, σε μία σημαντική νίκη του Μίκαελ Σουμάχερ το 1995 και στη μεγάλη μάχη ανάμεσα στους Λιούις Χάμιλτον και Σεμπάστιαν Φέτελ στην Ισπανία για τη Formula 1. Στον κόσμο του MotoGP, θα θυμηθούμε την επιστροφή του πρωταθλήματος στο Λε Μαν και την πρώτη νίκη του Ντάνι Πεντρόσα.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 14/5, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1961, ο Στέρλινγκ Μος προσέφερε στο κοινό μία από τις καλύτερες εμφανίσεις στην ιστορία της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το GP Μονακό σήμανε την αφετηρία μιας νέας εποχής, με τους κινητήρες 1500cc να παίρνουν τη σκυτάλη. Η Scuderia Ferrari έδειχνε ξεκάθαρα η καλύτερα προετοιμασμένη ομάδα, με την 156 να δείχνει εξωπραγματική ταχύτητα στους δρόμους του Πριγκιπάτου. Ωστόσο, αυτός που εκκίνησε από την pole position ήταν ο Μος με μια αδύναμη μα ευκίνητη Lotus 18, από την οποία είχαν αφαιρεθεί τα πλαϊνά τμήματα του πλαισίου για καλύτερη ψύξη. Ο αγώνας διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες, με την παράσταση να κλέβουν οι Μος και Ρίτσι Γκίνθερ. Ο Βρετανός προσπάθησε πεισματικά να κρατηθεί μπροστά από την Ferrari του Αμερικανού, με τους δύο να καταρρίπτουν το ένα ρεκόρ πίστας μετά το άλλο αναζητώντας την τελειότητα. Τελικά ο Μος πήρε πρώτος την καρό σημαία, καταγράφοντας μια απροσδόκητη και ανεκτίμητη νίκη.

Σαν σήμερα το 1969, γεννήθηκε η Σαμπίν Σμιτς, μία από τις πιο χαρισματικές γυναίκες οδηγούς στα χρονικά του motorsport. Γεννημένη στο Αντενάου στην περιφέρεια του Άιφελ, η Σμιτς μεγάλωσε σε ένα χωριό μέσα στην πίστα του Νίρμπουργκρινγκ και πολύ σύντομα ξεκίνησε την ενασχόλησή της με την επαγγελματική οδήγηση, έχοντας ως βασικό πεδίο την θρυλική και άκρως επικίνδυνη γερμανική πίστα. Εκπροσώπησε κυρίως τις BMW και Porsche σε πάμπολλους αγώνες ανά τα χρόνια στην «Πράσινη Κόλαση», θριαμβεύοντας μάλιστα στον απαιτητικό 24ωρο αγώνα το 1996 και 1997. Πήρε το προσονύμιο «Βασίλισσας του Νίρμπουργκρινγκ», έχοντας καταγράψει εκεί πάνω από 20.000 γύρους συνολικά. Δυστυχώς βρέθηκε αντιμέτωπη με τον καρκίνο από τα τέλη του 2017 και τελικά άφησε την τελευταία της πνοή, στις 16 Μαρτίου του 2021.

Σαν σήμερα το 1972, το Grand Prix Μονακό ήταν το πεδίο ακόμα μίας μεγάλης έκπληξης στα χρονικά της Formula 1, με τον Ζαν-Πιέρ Μπελτουάζ να σημειώνει την μοναδική νίκη της καριέρας του. Ο Γάλλος προκρίθηκε στη δεύτερη σειρά εκκίνησης με μια μετριότατη BRM P160B και ήρθε αντιμέτωπος με έντονη βροχόπτωση στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου. Ωστόσο, κατάφερε να αναρριχηθεί στην πρωτοπορία μετά από μόλις λίγες στροφές και άφησε σχεδόν 40 δευτερόλεπτα πίσω την Ferrari του Τζάκι Ιξ, ενός από τους άσσους εκείνης της εποχής σε βρόχινες συνθήκες. Οι δυο τους άφησαν πάνω από έναν γύρο πίσω όλους τους υπόλοιπους οδηγούς. Η νίκη του Μπελτουάζ ήταν η 17η και τελευταία στην ιστορία της BRM, η οποία βρισκόταν ήδη σε περίοδο παρακμής και βασιζόταν αποκλειστικά στον κινητήρα της για να καταφέρει κάτι αξιοπρεπές στους αγώνες.

Σαν σήμερα το 1995, ο Μίκαελ Σουμάχερ κατέκτησε τη νίκη στο GP Ισπανίας ξεπερνώντας τον Τζόνι Χέρμπερτ για το 1-2 της Benetton. Αυτό ήταν μάλιστα το πρώτο βάθρο του Βρετανού στη Formula 1. Η ομάδα είχε ευνοηθεί από την ατυχία του Ντέιμον Χιλ, ο οποίος αντιμετώπισε πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων στον τελευταίο γύρο, μένοντας στην τέταρτη θέση και εκτός βάθρου. Το γεγονός αυτό προβίβασε τον Γκέρχαρντ Μπέργκερ στην 3η θέση. Το συγκεκριμένο Grand Prix σήμανε την 187η και τελευταία εμφάνιση του Νάιτζελ Μάνσελ στη Formula 1, με τον Βρετανό να εγκαταλείπει νωρίς με προβλήματα οδηγησιμότητας στη McLaren MP4/10. Αγανακτισμένος με τη χαμηλή δυναμικότητα του μονοθεσίου, ο πρωταθλητής του 1992 επέλεξε να αποσυρθεί από το σπορ.

Σαν σήμερα το 2000, η μεγάλη κατηγορία των 500cc του «παλιού» MotoGP επέστρεψε στην πόλη του Λε Μαν και την πίστα Μπουγκατί για πρώτη φορά μετά το 1995. Ο πρωταθλητής Άλεξ Κριβιγιέ ήταν αυτός που πήρε πρώτος την καρό σημαία, κάνοντας προσπέρασμα στον Νόρικ Άμπε στον τελευταίο γύρο ώστε να πάρει τη νίκη για μόλις 0,321 δευτερόλεπτα. Ο Βαλεντίνο Ρόσι συμπλήρωσε το βάθρο.

Σαν σήμερα το 2006, ο Φερνάντο Αλόνσο κέρδισε για πρώτη φορά μέσα στην πατρίδα του, επικρατώντας στο GP Ισπανίας και την πίστα της Βαρκελώνης από την pole position. Ο μεγάλος αντίπαλός του, Μίκαελ Σουμάχερ, τερμάτισε στη δεύτερη θέση σχεδόν 20 δευτερόλεπτα πίσω, με το βάθρο να συμπληρώνεται από τον teammate του Ισπανού στη Renault, Τζανκάρλο Φιζικέλα.

Σαν σήμερα, επίσης το 2006, ο Ντάνι Πεντρόσα κατέκτησε την πρώτη του νίκη στη μεγάλη κατηγορία του MotoGP, κερδίζοντας στη Σανγκάη για το Grand Prix Κίνας. Ο αναβάτης της Repsol Honda έκανε μέτρια εκκίνηση αλλά ανέκαμψε για να ηγηθεί όλο το δεύτερο μισό του αγώνα, μπροστά από τον teammate του, Νίκι Χέιντεν. Τρίτος ήταν ο Κόλιν Έντουαρντς. Με αυτήν τη νίκη του, ο Πεντρόσα έγραψε ιστορία ως ο δεύτερος τότε νεότερος νικητής αγώνα στην μεγάλη κατηγορία, πίσω από τον Φρέντι Σπένσερ και μαζί με τον Νόρικ Άμπε, σε ηλικία 20 χρονών και 227 ημερών.

Σαν σήμερα το 2017, η πίστα της Βαρκελώνης φιλοξένησε τον πέμπτο από τους 20 γύρους της σεζόν στη Formula 1, με το Grand Prix Ισπανίας. Ο αγώνας ήταν εντυπωσιακός, με τον Σεμπάστιαν Φέτελ να δίνει μια φοβερή μάχη με τους οδηγούς Mercedes. Αφού προσπέρασε εντυπωσιακά τον Βάλτερι Μπότας, που δεν είχε μπει ακόμη στα pits, ο Γερμανός της Ferrari αρχικά αμύνθηκε πεισματικά από τον Λιούις Χάμιλτον ύστερα από το τελευταίο του pit stop. Ωστόσο, ο Βρετανός ανασυγκροτήθηκε και πήρε εν τέλει την πρωτοπορία στον 44ο από τους 66 γύρους, με το βάθρο του αγώνα να κλείνει ο Ντάνιελ Ρικάρντο της Red Bull Racing.

Φωτογραφίες: alejandrogp/twitter, f1_images/twitter, r/formula1/reddit