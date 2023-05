Σαν Σήμερα: Ο πρώτος αγώνας στην ιστορία της Formula 1

Ο κόσμος της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού, είναι γεμάτος αξιοθαύμαστα γεγονότα και ιστορίες που θα μείνουν χαραγμένα για πάντα στις μνήμες μας. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Ιστορική η σημερινή ημέρα για τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς διεξήχθη ο παρθενικός αγώνας της Formula 1. To σπορ που κατέκτησε τους φίλους των αγώνων γιορτάζει μαζί με επτά ακόμη διεξαγωγές Grand Prix. Επιπλέον, το WRC ταξιδεύει για πρώτη φορά στο Μαρόκο.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 13/5, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1950, γράφτηκε ιστορία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθώς διεξήχθη ο πρώτος αγώνας στα χρονικά του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1. Είχαν ήδη πραγματοποιηθεί πολλοί μη-πρωταθληματικοί αγώνες μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά η αφετηρία της ανεκτίμητης αυτής διοργάνωσης ήταν στο Σίλβερστον για το GP Μεγάλης Βρετανίας. Με τη Scuderia Ferrari να μην δηλώνει παρούσα λόγω διαφωνίας περί χρηματοδότησης των συμμετεχόντων, η Alfa Romeo έκανε το 1-2-3 και μονοπώλησε το event μπροστά σε σχεδόν 150.000 θεατές. Η ιταλική φίρμα είχε ξεκινήσει από τις τέσσερις πρώτες θέσεις, με την Alfetta του Χουάν Μανουέλ Φάντζιο να μένει εκτός λίγους γύρους πριν τον τερματισμό με προβλήματα στον κινητήρα. Ο poleman, Τζουσέπε Φαρίνα, κατέκτησε μια εμβληματική νίκη, μπροστά από τους Λουίτζι Φατζόλι και Ρεγκ Πάρνελ.

Σαν σήμερα το 1956, ο Στέρλινγκ Μος κατέκτησε την πρώτη από τις τρεις νίκες του στο Πριγκιπάτο του Μονακό, οδηγώντας μια Maserati 250F. Η δεύτερη θέση καταλήφθηκε από τη Lancia-Ferrari D50, την οποία μοιράστηκαν οι Πίτερ Κόλινς και Χουάν Μανουέλ Φάντζιο. Μάλιστα, ο Αργεντινός πήρε κατάταξη και για την τέταρτη θέση, καθώς είχε οδηγήσει τη δική του Ferrari για το πρώτο σκέλος, μέχρι να χτυπήσει στον τοίχο κατά τον 32ο γύρο και να μπει στα pits με στραβωμένο άξονα σε έναν πίσω τροχό· ο ίδιος περίμενε μέχρι τον 54ο γύρο για να αναλάβει την D50 του δεύτερου Κόλινς, με την επισκευασμένη D50 του Αργεντινού να περνάει στα χέρια του Ευγκένιο Καστελότι. Ο Φάντζιο βαθμολογήθηκε μόνο για την δεύτερη θέση που κατέλαβε καθώς και για τον ταχύτερο γύρο του αγώνα, με τρίτη την έτερη Maserati 250F του Ζαν Μπερά.

Σαν σήμερα το 1973, ο Μπερνάρ Νταρνίς, κατέκτησε τη νίκη στο πρώτο μαραθώνιο Ράλλυ Μαρόκο που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του WRC. Ο Γάλλος οδήγησε μια Alpine-Renault A110 και ξεπέρασε τα τρία Citroën DS23 των Μπομπ Νεϊρέ, Ρίτσαρντ Μπότσνιτσεκ και Ρέιμοντ Πονέλ.

Σαν σήμερα το 1979, ο Τζόντι Σέκτερ επικράτησε στο Grand Prix Βελγίου στην πίστα του Ζόλντερ για την πρώτη του νίκη στη σεζόν της Formula 1. Ο Νοτιοαφρικανός της Ferrari ευνοήθηκε από την εγκατάλειψη του Άλαν Τζόουνς λόγω προβλημάτων στα ηλεκτρικά, καθώς και από το ατύχημα του Πατρίκ Ντεπαγιέ στον 47ο γύρο, όταν η Ligier JS11 παρουσίασε έντονη υποστροφή μετά τα pits και έπεσε πάνω στις μπαριέρες. Η δεύτερη θέση κατέληξε τελικά στην έτερη Ligier του Ζακ Λαφίτ, με τον Ντιντιέ Πιρονί της Tyrrell να κλείνει το βάθρο. Ο ομόσταβλος του Σέκτερ, Ζιλ Βιλνέβ, είχε έναν άκρως ανατρεπτικό αγώνα. Στο δεύτερο γύρο μετά από μια αλλαγή πτέρυγας έπεσε στην τελευταία θέση. Αναρριχήθηκε στις θέσεις του βάθρου και τελικά έμεινε από καύσιμα στο δεύτερο μισό του τελευταίου γύρου.

Σαν σήμερα το 1990, ο Ρικάρντο Πατρέζε κέρδισε στην πίστα της Ίμολα για το Grand Prix Αγίου Μαρίνου και σημείωσε την πρώτη του νίκη μετά το 1983, θέτοντας τότε το ρεκόρ για τις περισσότερες εκκινήσεις αγώνα (98) μεταξύ δύο νικών στη Formula 1. Ο Ιταλός οδηγός της Williams τέθηκε επικεφαλής στον 51ο από τους 61 γύρους όταν προσπέρασε τη Ferrari του Γκέρχαρντ Μπέργκερ, με την τρίτη θέση του βάθρου να καταλαμβάνεται από τον Αλεσάντρο Νανίνι της Benetton. Ο πρωτοπόρος στο ξεκίνημα του αγώνα, Άιρτον Σένα, εγκατέλειψε πρόωρα με σπασμένη ζάντα σε έναν τροχό του, ενώ ο νέος επικεφαλής Τιερί Μπουτσέν, προδόθηκε από τον κινητήρα του.

Σαν σήμερα το 2001, ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ εκμεταλλεύτηκε την «κοκορομαχία» των Χουάν Πάμπλο Μοντόγια και Μίκαελ Σουμάχερ, καθώς και τη στρατηγική της McLaren, για να στεφθεί νικητής στο GP Αυστρίας. Ο Μοντόγια ήταν επικεφαλής στο πρώτο σκέλος του αγώνα και κρατούσε πίσω του τον Γερμανό της Ferrari, μέχρι να βγουν αμφότεροι εκτός πίστας στη στροφή 3 του 16ου γύρου. Η πρωτοπορία πέρασε στα χέρια του Ρούμπενς Μπαρικέλο, με τον Βραζιλιάνο να μένει τελικά πίσω από τον Κούλθαρντ στη φάση των pit-stops. Προκειμένου να διαφυλάξει την βαθμολογική υπεροχή του Σουμάχερ, η Ferrari έδωσε εντολή στον Μπαρικέλο να παραχωρήσει την δεύτερη θέση στον teammate του, κάτι που όντως συνέβη στον τελευταίο γύρο. Η απόφαση προκάλεσε δικαιολογημένα αρκετές αντιδράσεις αλλά είχε μια λογική, καθώς ο Κούλθαρντ παρέμεινε πίσω από τον Σουμάχερ στη βαθμολογία. Η ιστορία έμελλε να επαναληφθεί στην ίδια πίστα την αμέσως επόμενη χρονιά.

Σαν σήμερα το 2007, ο Φελίπε Μάσα επικράτησε στο GP Ισπανίας και σημείωσε την δεύτερη συνεχόμενη νίκη του από την pole position. Μάλιστα, στην εκκίνηση είχε μια μικροεπαφή με την McLaren του πρωταθλητή, Φερνάντο Αλόνσο, με τους δυο να ακουμπούν τροχούς στην πρώτη στροφή. Ο Ισπανός βγήκε εκτός πίστας και κατρακύλησε στην τέταρτη θέση, με την πρόωρη εγκατάλειψη του Κίμι Ράικονεν να τον προβιβάζει στην τρίτη θέση. Ο Λιούις Χάμιλτον τερμάτισε στη δεύτερη θέση και μάλιστα είχε γίνει ο νεότερος οδηγός στη Formula 1 που τέθηκε επικεφαλής στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Σαν σήμερα το 2012, ο Παστόρ Μαλντονάντο έγραψε ιστορία καθώς κατέκτησε μια άκρως απροσδόκητη νίκη στο GP Ισπανίας για τη Formula 1. Αυτή ήταν η πρώτη και μοναδική της καριέρας του στο σπορ, καθώς και πρώτη για την ομάδα της Williams μετά το 2004 αλλά και τελευταία μέχρι σήμερα. Ο εκκεντρικός και απρόβλεπτος οδηγός από τη Βενεζουέλα είχε αρχικά προβιβαστεί στην pole position, μετά τον αποκλεισμό του Λιούις Χάμιλτον στις κατατακτήριες δοκιμές. Παρέμεινε στην κορυφή σε όλο τον αγώνα και διαχειρίστηκε εξαιρετικά τα ελαστικά του, παρά την πίεση που δέχτηκε από τον Φερνάντο Αλόνσο της Ferrari. Η επί ίσοις όροις και συγκλονιστική αυτή νίκη επισκιάστηκε από μια μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο γκαράζ της Williams, αμέσως μετά την λήψη της αναμνηστικής φωτογραφίας της ομάδας. Συνολικά 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με τον ίδιο τον Μαλντονάντο να σπεύδει άμεσα προς τα εκεί για να σώσει τον μικρό ξάδερφό του.

Σαν σήμερα το 2018, ο Λιούις Χάμιλτον κυριάρχησε κατά κράτος του Βάλτερι Μπότας στο GP Ισπανίας και κέρδισε, με τον Μαξ Φερστάπεν να πλαισιώνει τους δύο οδηγούς της Mercedes στο βάθρο. Το μόνο ουσιαστικό και αξιομνημόνευτο στιγμιότυπο του αγώνα καταγράφηκε στον πρώτο γύρο, όταν ο Ρομέν Γκροζάν έχασε τον έλεγχο στην παρατεταμένη στροφή 3. Ο Γάλλος της Haas παρέμεινε με το πόδι κολλημένο στο γκάζι και το μονοθέσιο έμεινε στη μέση της πίστας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργήσει μία πολύ τρομακτική σύγκρουση με τους Νίκο Χούλκενμπεργκ και Πιέρ Γκασλί.

