Αυστηρή κριτική άσκησε στον Μονεγάσκο οδηγό της Scuderia Ferrari, ο πρώην οδηγός της F1, Ραλφ Σουμάχερ.

Στο Grand Prix Μαϊάμι, η Scuderia Ferrari παρουσίασε ένα νέο πάτωμα για την SF-23. Η πρώτη σημαντική αναβάθμιση στη σεζόν, δεν της έδωσε τα επιθυμητά αποτελέσματα, καθώς τόσο ο Σαρλ Λεκλέρ, όσο και ο Κάρλος Σάινθ, δεν είχαν την ταχύτητα να ανταγωνιστούν τους οδηγούς της Red Bull Racing.

H «δίψα» του Λεκλέρ για διάκριση με τα κόκκινα και η οδήγησή του στο όριο, τον οδήγησε για μία ακόμη φορά σε λάθη. Την Παρασκευή στο FP2 και το Σάββατο στο Q3 των κατατακτήριων δοκιμών, ο 25χρονος είχε έξοδο στην ίδια στροφή του πρώτου χρονομετρημένου τομέα, καταστρέφοντας τις ελπίδες του για ένα καλό αποτέλεσμα. Επιπλέον, η δεύτερη επαφή του με τις Tecpro μπαριέρες, διέλυσε το μοναδικό δείγμα νέου δαπέδου που είχε γι’ αυτόν η Ferrari στο Μαϊάμι.

O πρώην οδηγός της F1 με τις Jordan, Williams και Toyota, Ραλφ Σουμάχερ, πιστεύει πως το πρόβλημα της Scuderia, είναι οι οδηγοί: «Από τη στιγμή που ανέλαβε τη Ferrari ο Φρεντ Βασέρ, η ομάδα μου έχει αφήσει θετικές εντυπώσεις. Πολλά έχουν συμβεί. Το μεγαλύτερο πρόβλημά τους είναι οι οδηγοί. Για εμένα, οι Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ δεν είναι αρκετά σταθεροί. Ο Λεκλέρ από μόνος του είπε πως πήγε ενάντια στις συμβουλές των μηχανικών του για το στήσιμο του μονοθεσίου. Με τα λάθη του δεν έχει την ωριμότητα και τη σταθερότητα να κατακτήσει το πρωτάθλημα για τη Ferrari. Προς το παρόν, δεν μπορεί να το κάνει. Προς το παρόν, η Ferrari κάνει καλύτερη δουλειά από τους οδηγούς της».

