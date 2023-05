H γερμανική ομάδα εναποθέτει τις τελευταίες της ελπίδες να σώσει την αγωνιστική της εικόνα στο τεράστιο πακέτο αναβαθμίσεων που ετοιμάζει.

Η Mercedes-AMG είναι μια ομάδα που μάχεται για τις κορυφαίες θέσεις της Formula 1, όμως δεν έχει παρουσιάσει κάποια σημαντική αναβάθμιση στο μονοθέσιό της. Αυτή η έλλειψη απόδοσης της W14 E-Performance σε σχέση με τον ανταγωνισμό οδήγησε το γερμανικό εργοστάσιο στην αναθεώρηση των στόχων του.

Στη Mercedes αποφάσισαν να αλλάξουν αεροδυναμική φιλοσοφία και σε συνδυασμό επιστροφή του Τζέιμς Άλισον στην τεχνική ηγεσία του εργοστασίου άλλαξε ο προγραμματισμός στις αναβαθμίσεις. Το πρώτο μεγάλο πακέτο που αναμένεται να αλλάξει την εμφάνιση της W14 θα παρουσιαστεί στον επερχόμενο αγώνα της Formula 1 στη Ίμολα, το τριήμερο 19-21 Μαΐου.

Η γερμανική ομάδα βασίζει πολλά σε αυτές τις αναβαθμίσεις, καθώς αναμένεται να καθορίσουν την πορεία της, τόσο για τη φετινή όσο και για την επόμενη σεζόν. Γι’ αυτό θέλουν να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα, καθώς αλλιώς κινδυνεύει να χάσει το δρόμο της και κάθε ελπίδα να παλέψει για τον τίτλο την επόμενη χρονιά.

Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, επιβεβαίωσε στο πλαίσιο του Grand Prix Μαϊάμι πως η ομάδα του ετοιμάζει ένα μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων για τον επόμενο αγώνα: «Πρέπει να διαχειριστούμε τις προσδοκίες μας, διότι στον επόμενο αγώνα θα έχουμε ένα νέο πακέτο αναβαθμίσεων που θα περιλαμβάνει νέα κομμάτια αναρτήσεων, νέο αμάξωμα και κάποια άλλα εξαρτήματα. Ποτέ όμως στα 15 χρόνια που είμαι στη Formula 1 δεν έχω δει ομάδα να ξεκλειδώνει ξαφνικά μισό δευτερόλεπτο σε απόδοση. Αμφιβάλλω πως θα συμβεί αυτό στην Ίμολα. Ελπίζω να έχουμε πλέον μία σταθερή πλατφόρμα, να θέσουμε μία βάση και θα δούμε τι θα κάνουμε από εκεί και πέρα».

