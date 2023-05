Για μία ακόμη φορά, ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing και πρωταθλητής της F1, δέχθηκε αποδοκιμασίες από τους οπαδούς στις κερκίδες.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των οδηγών πριν την εκκίνηση αλλά και μετέπειτα, στη διαδικασία του βάθρου στο Grand Prix Μαϊάμι, μερίδα κόσμου στις κερκίδες, αποφάσισε να αποδοκιμάσει έναν και μόνο οδηγό. Αυτός ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος παρά την παρουσία του «πορτοκαλί στρατού», δεν ήταν ο αγαπημένος των θεατών στη Φλόριντα.

Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing, εκκίνησε από την 9η θέση και κατάφερε με εξαιρετική οδήγηση να κερδίσει στα ίσια τον Σέρχιο Πέρεζ και να πάρει τη νίκη. Τα γιουχαΐσματα του κοινού, δεν τον απέτρεψαν από το να γιορτάσει την 38η νίκη της καριέρας του και τρίτη φετινή.

Μετά τον αγώνα στο Μαϊάμι, ο Φερστάπεν ρωτήθηκε για το αν τον ενοχλούν οι αποδοκιμασίες του κόσμου: «Πιστεύω πως αν οδηγούσα στις πίσω θέσεις, κανένας δεν θα αντιδρούσε και δεν θα έκανε τίποτα, σωστά; Πιστεύω πως είναι φυσιολογικό πως στον κόσμο δεν αρέσει αυτός που κερδίζει. Για εμένα αυτό δεν είναι πρόβλημα, όσο κερδίζω και είμαι στην κορυφή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εγώ παίρνω το τρόπαιο σπίτι μου, εκείνοι πηγαίνουν στα σπίτια τους και έχουν ένα ωραίο απόγευμα».

We tweeted a video of fans booing Max in Austin, and the world came down on us. Here's the group booing Max.. Red Bull fans!

#F1 #MiamiGrandPrix #MiamiGP #redbullracing #MaxVerstappen #ChecoPerez