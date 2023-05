Με αρωγό την εντυπωσιακή ταχύτητα της RB19, ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing έφτασε με εντυπωσιακό τρόπο στην 38η νίκη του στην F1. Δείτε το πως!

Για μία ακόμη φορά, ο Μαξ Φερστάπεν απέδειξε πως μπορεί να κερδίσει αγώνα της Formula 1, δίχως να έχει εκκινήσει από τις πρώτες θέσεις του grid. Μετά το πρόωρο φνάλε στις κατατακτήριες δοκιμές λόγω της εξόδου του Σαρλ Λεκλέρ, ο Ολλανδός περιορίστηκε στην 9η θέση του grid, με τον teammate του, Σέρχιο Πέρεζ, να έχει την pole position.

Στον αγώνα, ο Φερστάπεν έδειξε τη δυναμική του και έστειλε μήνυμα πως αυτός έχει το πάνω χέρι για το πρωτάθλημα. Έκανε μία εξαιρετική εκκίνηση, δίχως ρίσκο, δίχως απερίσκεπτες ενέργειες. Έμεινε μακριά από λάθη και σταδιακά ξεκίνησε την αναρρίχησή του στην κατάταξη.

Φυσικά είχε τη βοήθεια της εξαιρετικής τελικής ταχύτητας της RB19 του, που έχει γίνει φόβητρο για τους αντιπάλους του. Ορισμένα προσπεράσματά του ήταν τόσο απλά, λες και δεν έδινε μάχη, ενώ την ίδια ώρα άλλα μονοθέσια δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα να κάνουν προσπέρασμα. Χαρακτηριστικό ήταν το διπλό προσπέρασμα σε Σαρλ Λεκλέρ και Κέβιν Μάγκνουσεν στον 4ο γύρο.

Ο πιο κλινικός παράγοντας ήταν ο ρυθμός του με τη σκληρή γόμα ελαστικών, κάτι το οποίο του επέτρεψε να είναι πολύ κοντά στον Πέρεζ, μετά το pit-stop του. Με φρέσκο σετ της μεσαίας γόμας ελαστικών, έφτασε τον Μεξικανό και τον προσπέρασε στη στροφή 1 κι έτσι πήρε μια σημαντική νίκη στο Μαϊάμι, την τρίτη στο 2023. Δείτε στο παρακάτω βίντεο το κρεσέντο προσπερασμάτων του Φερστάπεν στο Grand Prix Μαϊάμι.

Late on the brakes, and eight in his wake 🚀@Max33Verstappen powered through the field en route to victory!#MiamiGP #F1 @redbullracing pic.twitter.com/Bqeeqfo5CS