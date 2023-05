Χαρούμενος με την επίδοσή του στον αγώνα της F1 στο Μαϊάμι ήταν ο οδηγός της Aston Martin και πλέον ανεβάζει τον πήχη για τη συνέχεια της σεζόν.

Παρά το γεγονός πως ξεκίνησε από την πρώτη σειρά της εκκίνησης, ο Φερνάντο Αλόνσο δεν κατάφερε να διεκδικήσει τη νίκη στο Grand Prix Μαϊάμι. Η Aston Martin AMR23 είναι ένα γρήγορο μονοθέσιο, αλλά δεν μπορεί να ανταγωνιστεί στα ίσα τη Red Bull RB19. Έτσι ο Ισπανός έμεινε 3ος, πίσω από τους Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ.

Μετά το «πέσιμο» της καρό σημαίας, ο πρώην teammate του στη McLaren, Τζένσον Μπάτον, απέσπασε τις πρώτες δηλώσεις του Αλόνσο για τον αγώνα του στο Μαϊάμι: «Το μονοθέσιο είναι φανταστικό. Είχα μοναχικό αγώνα, δεν γινόταν τίποτα μπροστά μας με τις Red Bull. Περιμέναμε περισσότερο ανταγωνισμό. Η Ferrari ήταν χειρότερη απ’ όσο περιμέναμε. Δεν ήταν εύκολο, ποτέ δεν είναι εύκολο».

Σε ερώτηση που του έγινε για τις μάχες που έδωσε στην πίστα, είπε: «Ήταν διασκεδαστικές οι μάχες. Στην εκκίνηση ήμουν στη λάθος πλευρά και ανησυχούσα. Όλα πήγαν καλά, πήραμε το βάθρο και ετοιμαζόμαστε τώρα για τους επόμενους τρεις αγώνες σε Ίμολα, Μονακό και Βαρκελώνη. Ελπίζουμε να βελτιωθούμε».

Όταν ο Μπάτον τον ρώτησε για το πότε θα παλέψει στα ίσα με τα μονοθέσια της Red Bull Racing, o 41χρονος απάντησε: «Στην αρχή της χρονιάς το να πάρουμε βάθρο θα ήταν φανταστικό. Τώρα, μετά από τέσσερα βάθρα θέλουμε το κάτι παραπάνω. Τουλάχιστον μία 2η θέση. Τα μονοθέσια της Red Bull δεν έχουν αδύνατα σημεία και είναι πάντα πολύ γρήγορα. Μπορεί στο Μονακό ή τη Βαρκελώνη να έχουμε κάποιες πιθανότητες».

Επόμενος αγώνας της Formula 1 είναι το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια το τριήμερο 19-21 Μαΐου.

Fernando just can't stop scoring podiums in 2023! 🙌#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/633byO9bWj