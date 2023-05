Διάσημοι από κάθε χώρο δίνουν και φέτος το «παρών» στο Grand Prix της F1 που φιλοξενείται στην πόλη της Φλόριντα.

«Συνωστιμός» αστέρων και φέτος στο Grand Prix Μαϊάμι, τον πρώτο από τους τρεις αγώνες της Formula 1 που θα διεξαχθούν φέτος στις ΗΠΑ. Προσωπικότητες από τον αθλητισμό, τον καλλιτεχνικό αλλά και τον επιχειρηματικό χώρο έχουν καταφθάσει στο Hard Rock Stadium, γύρω από το οποίο έχει σχεδιαστεί η πίστα.

Πέρυσι είχαν χωρέσει στο ίδιο... κάδρο οι Μάικλ Τζόρνταν, Ντέιβιντ Μπέκαμ, Τομ Μπρέιντι και Λιούις Χάμιλτον. Αλλά και φέτος δεν έχουμε παράπονο. Οι κάμερες έπιασαν ήδη τον Ρότζερ Φέντερερ, ο οποίος έχει πολύ καλές αναμνήσεις από το συγκεκριμένο χώρο. Ο Ελβετός είχε κερδίσει το Miami Open το 2019, την πρώτη χρονιά που το τουρνουά τένις διεξήχθη στο Hard Rock Stadium.

Ο Φέντερερ συνάντησε στα paddock τον πρώην αντίπαλό του στα κορτ, τον Αργεντινό Χουάν Μαρτίν ντελ Πότρο. Οι δυο τους φαίνεται πώς θυμήθηκαν τα παλιά και είχαν μία σύντομη συνομιλία.

Στο... 305 (όπως αναφέρεται το Μαϊάμι) και ο Αμερικανός ηθοποιός και ράπερ, LL Cool J.

