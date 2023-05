Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της F1 στο Μαϊάμι, στο πλαίσιο του πέμπτου αγώνα της φετινής σεζόν.

Η αγωνιστική δράση στο Grand Prix Μαϊάμι ξεκίνησε με τη Mercedes-AMG να κάνει την έκπληξη και να έχει το πάνω χέρι στο FP1. Οι καιρικές συνθήκες ήταν εξαιρετικές, με ομάδες και οδηγούς να πραγματοποιούν διαφορετικά προγράμματα προετοιμασίας για τη συνέχεια του τριημέρου. Η νέα άσφαλτος έβαλε δύσκολα στους οδηγούς, όμως μέσα στα 60 λεπτά της διαδικασία, η πρόσφυση βελτιώθηκε δραματικά.

Ταχύτερος όλων ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG με χρόνο στο 1:30,125. Ο Βρετανός έβαλε τη μαλακή γόμα ελαστικών στο τέλος της διαδικασίας και άφησε δύο δέκατα του δευτερολέπτου πίσω του τον Λιούις Χάμιλτον με τη δεύτερη W14. Στην 3η θέση ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, o οποίος ήταν 0,4 δευτ. πιο αργός του Ράσελ. Η Ferrari έχει νέο πάτωμα στο μονοθέσιό της στον αγώνα αυτό.

First practice done, and George Russell tops the timing charts with a 1:30.125! ✨#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/u4wiaUGHfj