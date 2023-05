Ο οδηγός της Scuderia Ferrari μίλησε για τη μάχη της pole position στο Grand Prix της F1 στο Μαϊάμι.

Βίοι αντίθετοι για τους οδηγούς της Scuderia Ferrari στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix του Μαϊάμι, πέμπτου γύρου του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1. Το λάθος του Σαρλ Λεκλέρ στην τελική του προσπάθεια στο Q3, του στέρησε την ευκαιρία να κυνηγήσει την pole και τον περιόρισε στην έβδομη θέση.

Η κόκκινη σημαία δεν άφησε περιθώριο για δεύτερη προσπάθεια από τους οδηγούς, πράγμα που τοποθέτησε τον teammate του Μονεγάσκου, τον Κάρλος Σάινθ, στην τρίτη θέση του grid.

Leclerc goes spinning off into the barriers!



🚩 RED FLAG 🚩 #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/tabpI1bSnm