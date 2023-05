Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari στην F1, δεν πιστεύει πως μπορεί η ομάδα του να κοντράρει στα ίσα τη Red Bull στο Μαϊάμι.

Η Scuderia Ferrari ξεκίνησε την αντεπίθεσή της στο φετινό πρωτάθλημα από το Grand Prix Μαϊάμι. Η ιταλική ομάδα παρουσίασε ένα νέο πάτωμα για την SF-23. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη αναβάθμιση από τις πολλές που θα «κουμπώσει» στο μονοθέσιό της, σε μία προσπάθεια να μειώσει τη διαφορά από τη Red Bull Racing.

Έπειτα από την πρώτη ημέρα δοκιμών στο Μαϊάμι, ο Λεκλέρ σημείωσε πολύ ανταγωνιστικούς χρόνους και βρέθηκε στις κορυφαίες θέσεις, τόσο στο FP1, όσο και στο FP2. Όμως, τα πρώτα συμπεράσματα όπως ανέφερε, δεν ήταν ιδιαίτερα θετικά για τον ίδιο και την ομάδα του.

«Από πλευράς ρυθμού, δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιο θαύμα και να κλείσουμε τη διαφορά. Δεν πιστεύω πως θα είμαστε πιο κοντά στη Red Bull. H αίσθηση είναι πολύ καλή στον ένα γύρο, όμως σε ρυθμό αγώνα είμαστε πολύ πίσω από τη Red Bull που είναι σε ένα δικό τους αγώνα. Έχουμε ακόμα αρκετή απόδοση να βρούμε στο ρυθμό αγώνα μας, αλλά στις κατατακτήριες δοκιμές είμαστε αρκετά δυνατοί», είπε ο 25χρονος Μονεγάσκος.

Ο Λεκλέρ είχε έξοδο στο τέλος της δεύτερης περιόδου ελεύθερων δοκιμών στο Μαϊάμι. Παρά το γεγονός πως προκάλεσε ζημιά στο μονοθέσιό του, το νέο πάτωμα της Ferrari δεν πληγώθηκε, κάτι αρκετά σημαντικό για τη συνέχεια του τριημέρου.

