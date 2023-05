Οι κωμικοτραγικές αλλά και επικίνδυνες καταστάσεις στο pitlane κατά τη διάρκεια του τελευταίου γύρου του αγώνα της F1 στο Μπακού, είναι ένα φαινόμενο που έχει επαναληφθεί.

Ο Έστεμπαν Οκόν εκκίνησε το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν με τη σκληρή γόμα ελαστικών και τα κράτησε για όσο επέτρεπαν οι κανονισμοί, 50 από τους 51 γύρους. Κατά την είσοδό του στο pit-lane για να αλλάξει γόμα ελαστικών ήρθε αντιμέτωπος με μια πρωτοφανή κατάσταση.

Άνθρωποι της FIA είχαν ξεκινήσει να κατασκευάζουν την περιοχή στην οποία θα στάθμευε λίγα λεπτά αργότερα ο νικητής του αγώνα, Σέρχιο Πέρεζ. Την ώρα που τοποθετούσαν τον απαραίτητο εξοπλισμό, μετακινούνταν μαζί με φωτογράφους εντός της γραμμής στην οποία διέρχονταν το μονοθέσιο του Οκόν.

Ο Γάλλος πάτησε φρένο για να μην συμβούν τα χειρότερα και η μετάδοση «έπιασε» στον αέρα τη στιγμή που άνθρωποι έτρεχαν για να μην τους πατήσει το μονοθέσιο της Alpine. To όλο σκηνικό θύμισε εποχές Group B από το WRC και οι αγωνοδίκες του Grand Prix, κάλεσαν σε απολογία τους ανθρώπους της FIA.

Ο αγωνιστικός διευθυντής της Alpine, Άλαν Περμέιν, μίλησε για το περιστατικό στο οποίο ενεπλάκη ο οδηγός του και αποκάλυψε: «Αυτό το έχουμε ξαναδεί. Υπάρχει μία τάση να συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω γιατί επιτρέπονται φωτογράφοι. Καταλαβαίνω πως θέλουν να βγάλουν φωτογραφίες τα μονοθέσια ενώ έρχονται στο parc-ferme, αλλά στην πίστα υπάρχει ακόμα δράση. Ο επικεφαλής μηχανικός μας, ανέφερε πως υπήρχαν άνθρωποι στο pit-lane. Μην ξεχνάμε πως ο Έστεμπαν πήγαινε με 80 χλμ/ώρα, αν υπήρχε μεγάλη ανάγκη θα σταματούσε έγκαιρα. Μπορεί να φάνηκε πολύ επικίνδυνο ως εικόνα, όμως ο Έστεμπαν είχε τον απόλυτο έλεγχο της κατάστασης. Κανείς δεν ήταν σε σοβαρό κίνδυνο. Έμοιαζε όμως με σκηνικό από τις εποχές του Group B. Δεν είναι πυρηνική επιστήμη όμως για να λυθεί το πρόβλημα».

On Sunday during the #AzerbaidjanGP, Esteban Ocon had to slow his car down in the pit lane after seeing a group of people standing in the “fast lane,” under the podium…



