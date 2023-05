Ποια είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού σαν σήμερα; Ακολουθεί η απάντηση.

Η σημερινή ημέρα θα μείνει για πάντα στη μνήμη των φίλων της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού, για τη «μαύρη» πρωτομαγιά του 1994. Όμως αρκετά ακόμη γεγονότα έγιναν τη σημερινή ημέρα στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ. Επιπλέον, στον κόσμο του MotoGP ταξιδεύουμε σε Κίνα και Πορτογαλία, ενώ στο WRC πάμε στην Κορσική της Ιταλίας.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 1/5, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1972, πραγματοποιήθηκε το GP Ισπανίας της Formula 1 στην πίστα της Χαράμα. Ο Έμερσον Φιτιπάλντι κατέκτησε τη νίκη και άφησε πίσω του τη Ferrari του poleman, Τζάκι Ιξ, με τους δύο να είναι οι μοναδικοί οδηγοί που τερμάτισαν στον ίδιο γύρο. Ο Κλέι Ρεγκατσόνι ολοκλήρωσε το βάθρο με την έτερη Ferrari. Ο συγκεκριμένος αγώνας σήμανε επίσης την πρώτη συμμετοχή δύο αδερφών σε Grand Prix της Formula 1. Ο λόγος για τους Έμερσον και Ουίλσον Φιτιπάλντι, με τον δεύτερο να αντικαθιστά τον Κάρλος Ρόιτμαν στην Brabham λόγω τραυματισμού που εκείνος αποκόμισε σε έναν αγώνα F2 στο Θράξτον.

Σαν σήμερα το 1983, ο Πατρίκ Ταμπέ επικράτησε με τη Ferrari στο GP Αγίου Μαρίνου, σχεδόν έναν χρόνο μετά τον χαμό του αείμνηστου Ζιλ Βιλνέβ. Ο Ρικάρντο Πατρέζε είχε τα ηνία αλλά έχασε την πρωτοπορία όταν δεν σταμάτησε σωστά στο pit box της Brabham για ανεφοδιασμό. Ο Ιταλός επέστρεψε στην πίστα και πάλεψε για να γίνει ξανά επικεφαλής, μέχρι που συγκρούστηκε με τον τοίχο στη στροφή Άκουα Μινεράλε.



Ο Ταμπέ κατέκτησε τη νίκη και προσέφερε άφθονες στιγμές ενθουσιασμού στους τιφόζι, αφήνοντας σχεδόν 50 δευτερόλεπτα πίσω τον Αλέν Προστ. Η τρίτη θέση καταλήφθηκε από τον Ρενέ Αρνού, κάνοντας έτσι διπλή την παρουσία της Ferrari στο βάθρο.

Σαν σήμερα το 1988, η ομάδα της McLaren διέλυσε τον ανταγωνισμό για ακόμα μία φορά στη σεζόν, κάνοντας το 1-2 στην πίστα της Ίμολα για το GP Σαν Μαρίνο. Η μονοπώληση του event είχε ήδη ξεκινήσει από τις κατατακτήριες δοκιμές, στις οποίες οι Άιρτον Σένα και Αλέν Προστ ήταν πάνω από τρία δευτερόλεπτα πιο γρήγοροι από τους υπόλοιπους.



Στον αγώνα, οι δυο τους έριξαν γύρο σε όλο το grid και ο Βραζιλιάνος επικράτησε του Γάλλου για τη νίκη, με τον Νέλσον Πικέ της Lotus να τους πλαισιώνει στο βάθρο.

From 11th on the grid, Nigel Mansell (Williams-Judd-FW12) drove brilliantly, overtaking Nelson Piquet for 3rd place on lap 40, Piquet would soon regain 3rd...



San Marino Grand Prix, Imola, 1 May 1988.



© FOM#F1 pic.twitter.com/JzNzeHN8Gt