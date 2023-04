Ο πρωταθλητής πήρε μια σπουδαία νίκη στο GP Ισπανίας και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Πέκο Μπανάια ήταν ο μεγάλος νικητής του GP Ισπανίας, του τέταρτου αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP στην πίστα της Χερέθ. Ο αναβάτης της εργοστασιακής Lenovo Ducati έδωσε σκληρή μάχη με τις -πολύ δυνατές στην Ισπανία- ΚΤΜ και ιδιαίτερα με τον Μπραντ Μπίντερ που ήταν 2ος αλλά διεκδίκησε τη νίκη μέχρι το τέλος. Ο Τζακ Μίλερ με την άλλη RC16 πήρε την 3η θέση και συμπλήρωσε το βάθρο.

Εκκίνηση

Οι αναβάτες πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση της Χερέθ και όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα οι δύο ΚΤΜ πετάχτηκαν μπροστά, ακολουθούμενες από τον Χόρχε Μαρτίν, όπως έγινε και το χθεσινό Σπριντ. Γρήγορα όμως ο αγώνας διακόπηκε με κόκκινη σημαία, λόγω της πτώσης των Κουαρταραρό και Ολιβέιρα στη δεύτερη στροφή, που έστειλε και τους δύο στην αμμοπαγίδα.

Too many riders wanting the same real estate 💥



Here is the crash that brought out the red flag involving @FabioQ20 and @_moliveira88 😔#SpanishGP 🇪🇸 | 🎥https://t.co/5o8yCjdyF9 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 30, 2023

Στην επανεκκίνηση ο Κουαρταραρό κατάφερε να επιστρέψει με την άλλη μοτοσικλέτα του, αν και έλαβε από τους αγωνοδίκες ποινή long lap καθώς θεωρήθηκε υπαίτιος της σύγκρουσης. Ο Ολιβέιρα δεν ξεκίνησε αφού μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο της πίστας για εξετάσεις.

Τα κόκκινα φώτα έσβησαν για δεύτερη φορά και το σκηνικό επαναλήφθηκε, με τους Μπίντερ και Μίλερ να πετάγονται μπροστά και τον Μαρτίν να ακολουθεί, με τον poleman Αλέιξ Εσπαργκαρό να δείχνει ανήμπορος να αντιδράσει. Λίγο αεγότερα μάλιστα τον πέρασε και ο Πέκο Μπανάια, ο οποίος ξεκίνησε μια μεγάλη μάχη με τον Μαρτίν για την 3η θέση.

«Πορτοκαλί» αρμάδα

Οι αναβάτες της ΚΤΜ στο πρώτο μέρος του αγώνα είχαν πολύ καλό ρυθμό, με τον Μίλερ να έχει περάσει μπροστά και να οδηγεί τον Μπίντερ. Ο Μπανάια άρχισε να απομακρύνεται σιγά-σιγά από τον Μαρτίν και προσπαθούσε να τους φτάσει, ενώ ακολουθούσαν οι Εσπαργκαρό, Μαρίνι, Ζαρκό και Πεντρόσα.

Η ημέρα του Κουαρταραρό πήγε από το κακό στο χειρότερο, καθώς ο Γάλλος της Yamaha δεν εξέτισε σωστά την ποινή του long lap και οι αγωνοδίκες τον ανάγκασαν να περάσει ξανά από τον μακρύτερο γύρο, ρίχνοντάς τον εκτός βαθμών.

Ο Πέκο Μπανάια είδε ένα μικρό λάθος που έκανε ο Μίλερ και με μεγάλη αποφασιστικότητα «χώθηκε» στην εσωτερική του Αυστραλού για να τον προσπεράσει. Οι αγωνοδίκες όμως έκριναν ότι το παράκανε και τον ανάγκασαν να δώσει πίσω τη θέση στον Μίλερ. Όλα αυτά έδωσαν την ευκαιρία στον Μπίντερ να αποκτήσει μια διαφορά περίπου 8 δεκάτων του δευτερολέπτου από τη 2η θέση.

Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό στο μεταξύ ανασυγκρότησε τις δυνάμεις του και με την ταχύτατη Aprilia επανήλθε στην 4η θέση και -το κυριότερο- δεν έχασε την επαφή του με τη μάχη των Μίλερ- Μπανάια. Ακολουθούσαν οι Μαρτίν, Ζαρκό, Μαρίνι, Πεντρόσα, Μάρκεθ και Βινιάλες.

Ο Μπανάια διέκοψε τον «εμφύλιο»

Ο Μίλερ σταδιακά άρχισε να μειώνει τη διαφορά από τον Μπίνερ, «τραβώντας» ταυτόχρονα μαζί του τον Μπανάια. Ο Εσπαργκαρό από την άλλη ακολλουθούσε αντίθετη πορεία, καθώς είδε να τον προσπερνούν και οι δύο Pramac Ducati των Μαρτίν και Ζαρκό.

Ο Μπανάια όμως είχε άλλα σχέδια και αφού πέρασε τον Μίλερ, ξακίνησε τον προσπάθειά του να πιάσει τον Μπίντερ, ο οποίος είχε ξαναφέρει τη διαφορά στα 8 δέκατα του δευτερολέπτου. Όλοι οι αναβάτες προσπαθούσαν να ανεβάσουν το ρυθμό τους και αυτό έφερε πτώσεις, με τους Ζαρκό και Μπετζέκι να εγκαταλείπουν τον αγώνα.

Down goes Marco Bezzecchi as well! ⚠️



Big blow for the championship leader in a tough weekend 💔#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/sn0LTtx2mt — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 30, 2023

Η πίεση του Μπανάια έφερε αποτέλεσμα και ο Ιταλός της Ducati έφτασε τον Μπίντερ λίγους γύρους πριν από το τέλος και οι δύο τους ξεκίνησαν τη μάχη για τη νίκη στον αγώνα. Ο Μπανάια όμως είχε τα ελαστικά του σε καλύτερη κατάσταση και όταν κατάφερε να περάσει δεν ήταν εύκολο για τον Μπίντερ να τον ακολουθήσει.

Ο Νοτιοαφρικανός όμως είναι μαχητής και στο τέλος έκανε μια υπερπροσπάθεια και κατάφερε να πλησιάσει τον πρωταθλητή. Στον τελευταίο γύρο ο Μπίντερ έκανε την επίθεσή του αλλά ο Μπανάια διατήρησε την ψυχραιμία του, έμεινε μπροστά και πήρε τελικά τη νίκη.

Ο Μπίντερ αρκέστηκε στη 2η θέση, με τον Μίλερ να συμπληρώνει το βάθρο με την 3η θέση, σε ένα ονειρικό 3ήμερο για την ΚΤΜ. Ακολούθησαν οι Μαρτίν, Εσπαργκαρό, Μαρίνι, Πεντρόσα, Μάρκεθ, Νακαγκάμι και Κουαρταραρό, ο οποίος «διέσωσε» μια άσχημη ημέρα με τη 10η θέση.

Ο επόμενος αγώνας του MotoGP είναι το GP Γαλλίας στο ΛεΜαν σε δύο εβδομάδες, το 3ήμερο 12-14 Μαΐου.

