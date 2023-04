H Toyota πανηγύρισε την pole position για τον τρίτο αγώνα του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής, έπειτα από μία εντυπωσιακή μάχη με τη Ferrari.

Φοβερή μάχη και μοναδικές στιγμές μας χάρισαν οι κατατακτήριες δοκιμές του WEC για τις 6 Ώρες του Σπα. Η Toyota Gazoo Racing ήταν αυτή που χαμογέλασε στο τέλος και κατέκτησε τη δεύτερη pole position στη φετινή χρονιά.

Ο Καμούι Κομπαγιάσι με το #7 Toyota GR010 Hybrid πήρε την pole position στην κατηγορία Hypercar με χρόνο στο 2:00,812. Ο Ιάπωνας άργησε να στεφθεί poleman, καθώς ο Αντόνιο Τζοβινάτσι με τη #51 499P, είχε σημειώσει ταχύτερο χρόνο κατά 35 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ωστόσο, βγήκε εκτός ορίων πίστας στην προσπάθειά του και ο χρόνος του ακυρώθηκε. Ως εκ τούτου, η Toyota πήρε τη δεύτερη συνεχόμενη pole position στο 2023.

Στη 2η θέση ήταν ο Μιγκέλ Μολίνα με τη #50 499P. O Ισπανός είχε την ευκαιρία να σημειώσει εκείνος τον ταχύτερο χρόνο, αλλά ένα λάθος τον περιόρισε στη δεύτερη θέση, για μόλις 24 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ο Τζοβινάτσι με το δεύτερο Hypercar των Ιταλών, θα εκκινήσει από την 3η θέση τον αγώνα.

Η Cadillac Racing έδειξε ένα εξαιρετικό πρόσωπο και πάλεψε μέχρι τέλος για την pole position. Ο Ερλ Μπάμπερ με το #2 V-Series.R ήταν μόλις δύο δέκατα του δευτερολέπτου πιο αργός από το χρόνο της pole position, με το #3 αγωνιστικό αυτοκίνητο των Αμερικανών να ακολουθεί.

Απογοήτευση επικρατεί στις τάξεις της Porsche, μιας και ο Κέβιν Εστρέ με τη #6 963 ήταν μόλις στην 6η θέση και 1,4 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή. Εντυπωσιακό ήταν το ντεμπούτο της Team Jota στην κατηγορία, με την 7η θέση στην κατάταξη.

Η Glickenhaus Racing έδειξε σημάδια βελτίωσης και πλασαρίστηκε στην 8η θέση με το #708 007 Hypercar και οδηγό τον Ολιβιέ Πλά. Η Peugeot απογοήτευσε, καθώς το ταχύτερο αγωνιστικό της ήταν το #94 9Χ8 στην ένατη θέση της κατάταξης Το #93 9Χ8 κατετάγη ενδέκατο, πίσω από τη #5 Porsche 963.

Το άτυχο πλήρωμα της ημέρας ήταν αυτό του #8 Toyota. O Μπρέντον Χάρτλεϊ, στο γύρο εξόδου του από το pit-lane κι έχοντας ακόμα κρύα ελαστικά, έχασε τον έλεγχο του GR010 στη Ραντιγιόν. Το αγωνιστικό του Νεοζηλανδού προσέκρουσε στα προστατευτικά ελαστικά και υπέστη σοβαρές ζημιές και θα εκκινήσει από τη 13η θέση, πίσω από το #4 της Vanwall.

Στην LMP2, η United Autosports συνέχισε από εκεί που σταμάτησε στο Πορτιμάο, στην κορυφή της κατάταξης. Ο Τομ Μπλόμκβιστ με το #23 Oreca 07 σημείωσε το 2:05,979 και πήρε μια εξαιρετική pole position για την αμερικανική ομάδα.

Ο Βρετανός ήταν κατά τρία δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος του Λουί Ντελετράζ, ο οποίος ήταν πίσω από το τιμόνι του #41 αγωνιστικού πρωτοτύπου για λογαριασμό της Team WRT. Στην 3η θέση ήταν ο Ντανιίλ Κβιάτ της Prema Racing, μπροστά από το #31 αγωνιστικό της WRT.

Στην κατηγορία GTE, είδαμε μια θαυμάσια εμφάνιση από την ORT by TF Sport και τον Αχμάντ Αλ Χαρτί. Ο οδηγός από το Ομάν, έκανε με την #25 Aston Martin Vantage χρόνο στο 2:17,216 και πήρε την pole position, έχοντας διαφορά σχεδόν δύο δευτερολέπτων από το αγωνιστικό που πήρε τη δεύτερη θέση στη διαδικασία. Η #85 Porsche των Iron Dames ήταν αυτή που πήρε τη 2η θέση χάρη στην προσπάθεια της Σάρα Μπόβι. Από την 3η θέση στον αγώνα θα εκκινήσει η #83 Ferrari, έπειτα από έναν κρίσιμης σημασίας χρόνο του Λουίζ Πέρεζ Κομπάνκ.

Ο αγώνας για τις 6 Ώρες του Σπα είναι προγραμματισμένος για τις 13:45 ώρα Ελλάδος.

