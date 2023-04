Ο βετεράνος αναβάτης της ΚΤΜ ήταν ταχύτερος το πρωί της Παρασκευής στην καυτή Χερέθ.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP επέστρεψε στην Ευρώπη μετά την αμερικανική του περιπέτεια για το Grand Prix Ισπανίας στην πίστα της Χερέθ. Με την Ιβηρική Χερσόνησο να αντιμετωπίζει πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι αναβάτες βγήκαν σε μια πίστα, την οποία οι περισσότεροι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, για την πρώτη περίοδο δοκιμών του 3ημέρου.

Την έκπληξη της ημέρας όμως έκανε ο Ντάνι Πεντρόσα με τη μοτοσικλέτα της ΚΤΜ. Ο έμπειρος Ισπανός, που είναι ο αναβάτης δοκιμών της αυστριακής ομάδας, τρέχει στη Χερέθ ως wildcard και υπενθύμισε σε όλο τον κόσμο ότι -όχι πολύ παλιά- ήταν ένας από τους ταχύτερους αναβάτες στον κόσμο.

Sensational scenes from the @KTM_Racing box 🤩 A well-deserved round of applause for the Little Samurai 👏 #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/fXoKpyINly

Ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati ήταν εκείνος που σημείωσε το δεύτερο χρόνο, λίγα χιλιοστά πίσω από τον συμπατριώτη του και ο Τακάκι Νακαγκάμι με την LCR Honda ήταν τρίτος. Ο Λούκα Μαρίνι της VR46 Ducati πήρε την 4η θέση, μπροστά από τον Αλέιξ Εσπαργκαρό της Aprilia και τον Μπραντ Μπίντερ με άλλη μία ΚΤΜ. Ήταν μια πολύ καλή μέρα για τις αυστριακές μοτοσικλέτες, με τον Τζαμ Μίλερ να είναι 8ος, μπροστά από τον Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Ducati.

As hectic as it gets 🤯@takanakagami30 against the Aprilias and the @pramacracing duo now! ⏱️#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/WNcSfNx4wZ