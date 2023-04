Σαν Σήμερα: Ο αγώνας που δεν έπρεπε να ξεκινήσει ποτέ

Πολλά από τα γεγονότα της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν μείνει στην ιστορία για τη σημαντικότητά τους. Ας δούμε τα κυριότερα της ημέρας.

Πληθώρα αγώνων και γενέθλια οδηγών περιλαμβάνει το σημερινό… μενού μας για το ταξίδι μας στο παρελθόν. Formula 1 και MotoGP πρωταγωνιστούν για μία ακόμη φορά, με το WRC να έχει επίσης την τιμητική του.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 27/4, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1943, γεννήθηκε ο δημοφιλής σύμβουλος στην ομάδα F1 της Red Bull, Δόκτωρ Χέλμουτ Μάρκο. Ο Αυστριακός, παιδικός φίλος του αείμνηστου Γιόχαν Ριντ, έκανε αίσθηση κυρίως στους αγώνες αντοχής κατακτώντας τις 24 Ώρες Λε Μαν με την Porsche (1971), ενώ πρωταγωνίστησε και στο Τάργκα Φλόριο του 1972. Την ίδια περίοδο είχε εκκινήσει σε εννέα Grand Prix της Formula 1 με την BRM, όμως η καριέρα του τερματίστηκε πρόωρα το 1972. Στο GP Γαλλίας εκείνης της χρονιάς, στην πίστα Κλεμόν-Φεράν, μια πέτρα εκσφενδονίστηκε από την Lotus του Έμερσον Φιτιπάλντι και τρύπησε το τζαμάκι του κράνους του Μάρκο, τραυματίζοντάς τον σημαντικά στο αριστερό του μάτι. Για πολλά χρόνια υπήρξε μάνατζερ των Γκέρχαρντ Μπέργκερ και Καρλ Βέντλιγκερ, ενώ το 1989 ίδρυσε τη δική του αγωνιστική ομάδα που προωθούσε οδηγικά ταλέντα στην F3 και Formula 3000. Μετά το 1999 μονιμοποιήθηκε σε ρόλο ειδικού συμβούλου για το αγωνιστικό τμήμα της Red Bull.

Σαν σήμερα το 1952, γεννήθηκε ο Άρι Βάτανεν. Ο δημοφιλής, ταχύτατος αλλά και ριψοκίνδυνος Φινλανδός εισήλθε στο χώρο των ράλλυ στις αρχές των 1970s και το 1974 είχε ήδη αναρριχηθεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (WRC). Οι δυνατότητές του αναγνωρίστηκαν σύντομα και το 1975 εντάχθηκε στην εργοστασιακή ομάδα της Ford. Μετά από μερικές σεζόν κατάφερε επιτέλους να σημειώσει νίκες, διαπρέποντας στο Ράλλυ Ακρόπολις και κατακτώντας τον τίτλο το 1981. Ακολούθησε ένα μέτριο πέρασμα από την Opel και στο Ράλλυ Αργεντινής του 1984 υπέστη σοβαρότατους τραυματισμούς, οδηγώντας ένα Peugeot 205 Group B. Καταπονήθηκε σωματικά αλλά και ψυχολογικά για καιρό, αλλά επέστρεψε δριμύτερος το 1985 και έκτοτε κυριάρχησε στο Ράλλυ Ντακάρ με τέσσερις νίκες, ενώ συνέχισε να πρωταγωνιστεί στο WRC με ομάδες όπως η Subaru και η Mitsubishi. Αξίζει να αναφερθεί πως ασχολήθηκε και με την πολιτική, εκπροσωπώντας φινλανδικά και γαλλικά κόμματα στο Ευρωκοινοβούλιο για σχεδόν όλη τη δεκαετία του 2000.

Back in 1988: Ari Vatanen and the #Peugeot405 broke the Pikes Peak worldwide record, immortalized by the “Climb Dance” movie. Unforgettable! pic.twitter.com/f41OVKyeRq — Peugeot (@Peugeot) May 9, 2020

Σαν σήμερα το 1975, έλαβε χώρα το τραγικό Grand Prix Ισπανίας για τη Formula 1, στο σιρκουί πόλης του Μοντζουίκ. Εξαιτίας των υψηλών επιπέδων επικινδυνότητας που χαρακτήριζαν την κακή τοποθέτηση των μπαριέρων στην πίστα, πολλοί οδηγοί έκαναν μποϋκοτάζ ήδη από το ξεκίνημα των ελεύθερων δοκιμών. Τελικά, μετά από απειλές των διοργανωτών ο αγώνας πραγματοποιήθηκε κανονικά. Δυστυχώς, στον 25ο από τους 75 γύρους, η πίσω πτέρυγα στην Hill GH1 του επικεφαλής Ρολφ Στόμελεν κατέρρευσε και ο Γερμανός είχε μια τρομακτικότατη σύγκρουση, στην οποία αποκόμισε σοβαρούς τραυματισμούς και σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι της πίστας. Ο αγώνας διεκόπη οριστικά και απονεμήθηκαν μισοί βαθμοί με τη νίκη να καταλήγει στον Γιόχαν Μας, τον τελευταίο Γερμανό νικητή στη Formula 1 μέχρι τον ερχομό του Μίκαελ Σουμάχερ. Επίσης, καταγράφηκε η πρώτη και μοναδική έως σήμερα βαθμολόγηση γυναίκας οδηγού – η Λέλα Λομπάρντι τερμάτισε έκτη και πήρε 0,5 βαθμούς.

Σαν σήμερα το 1986, διεξήχθη το GP Αγίου Μαρίνου στην Ίμολα, για τον τρίτο αγώνα της σεζόν στη Formula 1. Ο πρωταθλητής, Αλέν Προστ, της McLaren κατέγραψε την πρώτη του νίκη στη σεζόν, με αγχωτικό ωστόσο τρόπο. Παρόλο που κυριάρχησε στο δεύτερο σκέλος του αγώνα, σχεδόν έμεινε από καύσιμα και πέρασε την γραμμή του τερματισμού τσουλώντας το μονοθέσιο, ελάχιστα δευτερόλεπτα μπροστά από την Williams του Νέλσον Πικέ. Ο Γκέρχαρντ Μπέργκερ της Benetton ολοκλήρωσε το βάθρο.

"Prost is struggling to the line, and he's out of fuel!" | Alain Prost cuts it fine to win at Imola | 1986 San Marino GP pic.twitter.com/mxAA5ocOlk — Big Zeddie (@Big_Zeddie) April 5, 2023

Σαν σήμερα το 1997, ο Χανζ-Χάραλντ Φρέντζεν κατέκτησε την πρώτη του νίκη στη Formula 1 επικρατώντας στο GP Αγίου Μαρίνου. Ο Γερμανός, πρωτάρης στην Williams για εκείνη τη σεζόν, αντιστάθηκε στην πίεση του συμπατριώτη του, Μίκαελ Σουμάχερ, και κέρδισε για μόλις 1,2 δευτερόλεπτα. Ο Έντι Ιρβάιν με τη δεύτερη Ferrari συμπλήρωσε το βάθρο.

Σαν σήμερα το 2003, ο Σέτε Ζιμπερνάου κατέκτησε μια παλικαρίσια νίκη στο GP Νότιας Αφρικής του MotoGP, στη μνήμη του αδικοχαμένου Νταϊτζίρο Κάτο. Στη 2η θέση τερμάτισε ο Βαλεντίνο Ρόσι για μόλις 0,363 δευτερόλεπτα. Το βάθρο «έκλεισε» ο Μαξ Μπιάτζι.

Σαν σήμερα το 2008, πραγματοποιήθηκε το GP Ισπανίας για τη Formula 1, στην πίστα της Βαρκελώνης. Ο αγώνας μονοπωλήθηκε από τις Ferrari των Κίμι Ράικονεν και Φελίπε Μάσα, με τον Φινλανδό να επικρατεί του Βραζιλιάνου για το 1-2 της ιταλικής ομάδας. Στο βάθρο, τους πλαισίωσε ο Λιούις Χάμιλτον της McLaren. O αγώνας σημαδεύτηκε από το πολύ άσχημο ατύχημα του Χέικι Κοβαλάινεν στον 22ο γύρο. Ο Φινλανδός, έφυγε ευθεία στην ταχύτατη στροφή 9 λόγω αστοχίας στο εμπρός αριστερό ελαστικό και προσέκρουσε στις μπαριέρες, με τις δυνάμεις να φτάνουν τα 26G.

Spain 2008: The last time @ScuderiaFerrari made it 3 straight wins



Back then, they made it 4 with victory in Turkey



Will they match that run in Russia this weekend? pic.twitter.com/Y98JSus8QC — Formula 1 (@F1) September 23, 2019

Σαν σήμερα, επίσης το 2008, ο Μίκο Χίρβονεν κατέκτησε το πρώτο Ράλλυ Ιορδανίας που διοργανώθηκε στα πλαίσια του WRC. Ο Φινλανδός, οδήγησε ένα εργοστασιακό Ford Focus RS και θριάμβευσε στις Ειδικές Διαδρομές κοντά στη Νεκρά Θάλασσα, ξεπερνώντας για πάνω από 70 δευτερόλεπτα το Citroën C4 του Ντάνι Σόρδο. Το βάθρο έκλεισε από το Subaru Impreza του Κρις Άτκινσον.

Σαν σήμερα το 2014, η Αργεντινή φιλοξένησε ξανά αγώνα για το κορυφαίο πρωτάθλημα δύο τροχών μετά το 1999, με το MotoGP να ταξιδεύει στην ανασχεδιασμένη πίστα του Τέρμας Ντε Ρίο Χόντο. Ο Μαρκ Μάρκεθ εκκίνησε από την pole position και συνέχισε το εντυπωσιακό του σερί από το ξεκίνημα της σεζόν, κατακτώντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη του σε ισάριθμα Grand Prix. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Yamaha του Χόρχε Λορένθο, ενώ τρίτος ήταν ο Ντάνι Πεντρόζα.

Φωτογραφίες: passiontuerca/Twitter, janjoostfolmer/twitter, vintagelastflag/twitter, redbullcontentpool.com