Οι οδηγοί της F1 θα έχουν στη διάθεσή τους επιπλέον εξαρτήματα στη μονάδα ισχύος τους, δίχως να δεχθούν ποινή, όπως ενημερώθηκαν οι ομάδες.

Λίγα 24ωρα πριν ξεκινήσει η δράση του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, οι αγωνιστικοί κανονισμοί της Formula 1 ανανεώθηκαν και περιλαμβάνουν νέες ενότητες. Τη μία αλλαγή τη γνωρίζουμε. Πρόκειται για το νέο σχήμα στη δομή των αγωνιστικών τριημέρων που περιλαμβάνουν Αγώνες Σπριντ. Η άλλη μεγάλη αλλαγή είναι τεχνικής φύσεως.

Οι ομάδες στη συνεδρίαση της Κομισιόν της F1, ενέκριναν τη χρήση επιπλέον εξαρτημάτων στις μονάδες ισχύος τους. Πλέον, οι οδηγοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τέσσερις κινητήρες εσωτερικής καύσης (ICE), τούρμπο, MGU-K και MGU-H. Μέχρι πρότινος, ο αριθμός ήταν στα τρία κομμάτια ανά μονάδα ισχύος. H εφαρμογή τους, επισημοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικής ψήφου στο πλαίσιο συνεδρίασης του Παγκοσμίου Συμβουλίου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (ΠΣΜΑ).

Η αλλαγή φαίνεται πως είναι αναγκαία για τα σημερινά δεδομένα του σπορ. Ήδη αρκετοί οδηγοί έχουν προβεί σε αλλαγές εξαρτημάτων της μονάδος ισχύος τους. Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, έχει ήδη δεχθεί ποινή στη θέση εκκίνησής του για το λόγο αυτό. Οι Λάντο Νόρις και Νικ Ντε Βρις, που οδηγούν μονοθέσια με κινητήρες Mercedes και RBPT Honda, έχουν ήδη κάνει πλήρη αλλαγή σε μονάδα ισχύος τους. Μετά την εγκατάλειψή του στην Αυστραλία, ο Τζορτζ Ράσελ αναμένεται να αλλάξει όλα τα κομμάτια της υβριδικής του μηχανής.

Ακόμη ένας λόγος που οδήγησε τις ομάδες να πάρουν την απόφαση αυτή, είναι ο αυξανόμενος αριθμός αγώνων εντός της σεζόν. Στο 2023 θα πραγματοποιηθούν 23 Grand Prix και 6 Αγώνες Σπριντ. Αυτό ενδεχομένως να αποτρέψει τις πολλαπλές ποινές στα grid αγώνων στο δεύτερο μισό της σεζόν.

George Russell's Sunday goes from bad to worse...🧯😩 #AusGP #F1 pic.twitter.com/ALP9YwP0lo

Μία ακόμη αλλαγή στους αγωνιστικούς κανονισμούς ξεκαθαρίζει τη σημασία της «εργασίας στο μονοθέσιο» κατά τη διάρκεια έκτισης ποινής χρόνου στο pitbox, ένας κανονισμός που έφερε μεγάλη αναστάτωση στον κόσμο της Formula 1 στη Σαουδική Αραβία. Πρόκειται για τον κανονισμό για τον οποίο ο Φερνάντο Αλόνσο έμεινε εκτός βάθρου και αργότερα το ανέκτησε, έπειτα από αίτημα επανεξέτασης του συμβάντος από την Aston Martin.

The 2023 story so far... 📖✨



We return to the track next week!#F1 pic.twitter.com/KvUlESENHF