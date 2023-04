Ο Λοράν Μεκίς φέρεται έτοιμος να αφήσει το Μαρανέλο και να μεταπηδήσει στη Scuderia AlphaTauri.

Αλλαγών συνέχεια στο στρατόπεδο της Scuderia Ferrari, με τον Λοράν Μεκίς να είναι αυτός που φέρεται έτοιμος να αποχωρήσει από την ιταλική ομάδα. Πρόκειται για τον αγωνιστικό διευθυντή των "κόκκινων", ρόλο τον οποίο έχει από τον Σεπτέμβριο του 2018.

Ο Γάλλος είχε περάσει νωρίτερα μία τετραετία στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, αρχικά ως υπεύθυνος θεμάτων ασφαλείας και εν συνεχεία ως αναπληρωτής διευθυντής αγώνα.

