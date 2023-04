Πολλά και σημαντικά γεγονότα πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Η πίστα της Ίμολα έχει προσφέρει πολύ μεγάλες μονομαχίες στον κόσμο της Formula 1 και στη σημερινή αναδρομή μας στο παρελθόν θα θυμηθούμε δύο Grand Prix. Επιπλέον θα μάθουμε για έναν ακόμη αγώνα, στο Σίλβερστον αυτή τη φορά και για τα γενέθλια ενός πιστού στρατιώτη της Minardi. Στον κόσμο του MotoGP, ο Μαρκ Μάρκεθ επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στις ΗΠΑ, ενώ ο αδερφός του, Άλεξ, έχει γενέθλια.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 23/4 στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1961, γεννήθηκε ο Πιερλουίτζι Μαρτίνι. Όταν καθιερώθηκε στη Formula 1 το 1985, ο Ιταλός συνέδεσε σταδιακά το όνομά του με την μικρή ομάδα της Minardi. Μέχρι το τέλος της θητείας του στο θεσμό το 1995, ο Μαρτίνι εκπροσώπησε την ιταλική ομάδα στους 107 από τους 124 αγώνες που συμμετείχε, κάνοντας κάποιες παρενθετικές εμφανίσεις με την Scuderia Italia. Μοιραία υπήρξε μπροστάρης σε πολλές ξεχωριστές στιγμές στην ιστορία της Minardi, με τις δύο τέταρτες θέσεις που κατέγραψε το 1991 να αποτελούν τα καλύτερα αποτελέσματά του. Επίσης, έστρεψε πολλά βλέμματα πάνω του στον εναρκτήριο αγώνα του 1990 στο Φοίνιξ, όταν βρέθηκε στην πρώτη σειρά εκκίνησης με την αδύναμη M189. Μετά τη Formula 1 εστίασε στους αγώνες αντοχής, κατεβαίνοντας στις 24 Ώρες Λε Μαν με την Porsche και τη BMW. Αφού κατέκτησε τον θρυλικό αγώνα το 1999 μαζί με τους Χοακίμ Βίνκελχοκ και Γιάνικ Ντάλμας, ολοκλήρωσε την καριέρα του.

Pierluigi Martini in his Minardi-Ford-M189. Once again the Italian used Pirelli's soft qualifiers to great effect, qualifying a remarkable 3rd. (1 min:17.623 sec) Only the McLarens were quicker...



Australian GP, (final qualifying), Adelaide Street Circuit, 4 November 1989. pic.twitter.com/JO0uW5PvPA November 4, 2021

Σαν σήμερα το 1973, ο Σέκταρ Μέτα επικράτησε στο πρώτο Ράλλυ Σαφάρι για το νέο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC), οδηγώντας ένα Datsun 240Z.



Ο αφρικανικός μαραθώνιος είχε συνολική απόσταση 5.300 χιλιόμετρα.

Σαν σήμερα το 1989, η Formula 1 και η πίστα της Ίμολα προσέφεραν ένα ακόμη δείγμα της μυθικής αντιπαλότητας μεταξύ Άιρτον Σένα και Αλέν Προστ, στο πλαίσιο του GP Αγίου Μαρίνου. Συγκεκριμένα, οι δυο οδηγοί της McLaren είχαν συμφωνήσει πριν τον αγώνα να διατηρήσουν τις θέσεις τους μετά τα πρώτα μέτρα της εκκίνησης. Λόγω της μεγάλης απόστασης μέχρι την στροφή Τόσα, το πρώτο σημείο φρεναρίσματος στον γύρο, όποιος είχε καλύτερο πέταγμα δεν θα δεχόταν επίθεση στο φρενάρισμα για τη στροφή αυτή.

Η συμφωνία τηρήθηκε, με τον poleman Σένα, να εκκινεί καλύτερα και τον Προστ απλώς να τον ακολουθεί στις επόμενες στροφές. Ωστόσο, στο ξεκίνημα του τέταρτου γύρου, ο Γκέρχαρντ Μπέργκερ είχε ένα τρομακτικό ατύχημα στη στροφή Ταμπουρέλο, με την Ferrari του να τυλίγεται στις φλόγες μετά την σύγκρουση με τον τοίχο. Ευτυχώς ο Αυστριακός γλύτωσε τα χειρότερα, με σπασμένα πλευρά και εγκαύματα στα χέρια - μάλιστα επέστρεψε στη δράση μετά από λίγες εβδομάδες.



Στην επανεκκίνηση ο Προστ έκανε αυτήν τη φορά καλύτερο πέταγμα. Προς έκπληξή του όμως, είδε τον Βραζιλιάνο ομόσταυλό του να μπαίνει στο slipstream και να τον προσπερνά στα φρένα για την Τόσα, αψηφώντας την μεταξύ τους συμφωνία. Ο Σένα τελικά κατέκτησε τη νίκη, με τον Προστ δεύτερο και στην τρίτη θέση, έναν γύρο πίσω, τον Αλεσάντρο Νανίνι της Benetton.

Σαν σήμερα το 1996, γεννήθηκε ο Άλεξ Μάρκεθ, ο μικρός αδερφός του θρύλου στους αγώνες μοτοσικλετών, Μαρκ. Ο Άλεξ ακολούθησε μοιραία τα χνάρια του αδερφού του στον κόσμο των αγώνων Grand Prix για τα δίτροχα και, όταν ο Μαρκ στέφθηκε πρωταθλητής στο MotoGP το 2014, ο ίδιος κατέκτησε την μικρότερη κατηγορία Moto3 – έγιναν τα πρώτα αδέρφια που κατέκτησαν παγκόσμιους τίτλους μοτοσικλετών την ίδια χρονιά.



Ακολούθησε μια πενταετία συστηματικής βελτίωσης του στη Moto2, με αποκορύφωμα τοΝ τίτλο του 2019 με την Marc VDS Racing Team, δίνοντάς του έτσι το εισιτήριο για τα μεγάλα σαλόνια του MotoGP. Ο Άλεξ πλαισίωσε τον αδερφό του στην εργοστασιακή Repsol Honda το 2020 αλλά δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ιδιόμορφης RC213V, κατακτώντας μόλις δύο βάθρα. Το 2021 μετακόμισε στην LCR Team κι έπειτα από δύο ακόμη δύσκολα χρόνια αποφάσισε να αλλάξει παραστάσεις. Σήμερα οδηγεί για λογαριασμό της Gresini Racing.

P18 to P2 in his first wet motogp race 🙌

Alex Márquez got his first motogp podium! 🏆#FrenchGP 2020 pic.twitter.com/6PROp1NTM2 — Bec 🌪️ | Marc ❤️‍🩹 (@marquezbarca) May 11, 2022

Σαν σήμερα το 2000, ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ σημείωσε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο GP Μεγάλης Βρετανίας, με τον ομόσταυλό του, Μίκα Χάκινεν, να ολοκληρώνει το 1-2 για την ομάδα της McLaren.



Ο poleman, Ρούμπενς Μπαρικέλο, ηγήθηκε τον αγώνα μέχρι τον 31ο γύρο, μέχρι που έχασε την πρωτοπορία στη στροφή Στόου και εγκατέλειψε λίγο αργότερα. Η τρίτη θέση του βάθρου κατέληξε στον Μίκαελ Σουμάχερ.

Silverstone GP 2000. The sound just makes them look so much faster than current the current cars! 🔊🔊 pic.twitter.com/CNlx2l7p6A — Adam Jones (@fastJones) April 15, 2020

Σαν σήμερα το 2006, ο Μίκαελ Σουμάχερ, πέρασε τη Renault του Φερνάντο Αλόνσο και επικράτησε στο GP Αγίου Μαρίνου, στην πρώτη νίκη στη σεζόν, για εκείνον αλλά και για τη Scuderia Ferrari. Ο Ισπανός πίεσε τον Γερμανό στους τελευταίους γύρους, αλλά ένα κρίσιμο λάθος εκμηδένισε τις όποιες πιθανότητες του να κερδίσει.



Το βάθρο ολοκλήρωσε ο Χουάν Πάμπλο Μοντόγια της McLaren. Επίσης, ο αγώνας αυτός ήταν ο τελευταίος για τον Γιούτζι Ίντε, ο οποίος εμβόλισε τον Κρίστιαν Άλμπερς της Midland στον πρώτο γύρο και τον οδήγησε σε ένα πολύ τρομακτικό ατύχημα. Η αγωνιστική άδεια του Ιάπωνα κατασχέθηκε και ο ίδιος δεν αγωνίστηκε ξανά στο πρωτάθλημα.

23 April 2006, GP di San Marino - Imola.



The conclusion of a great duel with @alo_oficial !#KeepFightingMichael pic.twitter.com/ZC5jdZD2E3 — Michael Schumacher (@Schumi_F1_91) April 23, 2016

Σαν σήμερα το 2017, ο Μαρκ Μάρκεθ, διατήρησε την παντοκρατορία του στο Circuit of the Americas και σημείωσε την πέμπτη του νίκη σε ισάριθμες επισκέψεις στο πλαίσιο του MotoGP. Μάλιστα, από τότε που εισήλθε στη μεγάλη κατηγορία το 2013 μέχρι και εκείνο το σημείο, είχε κερδίσει σε όλους τους αγώνες που είχαν λάβει χώρα επί αμερικανικού εδάφους – ασύλληπτο αν αναλογιστούμε το γεγονός πως φιλοξενούνταν αγώνες και σε άλλες αμερικανικές πίστες όπως η Λαγκούνα Σέκα και η Ινδιανάπολη. Στη 2η θέση τερμάτισε ο Βαλεντίνο Ρόσι της Yamaha, ενώ ο Ντάνι Πεντρόζα συμπλήρωσε το βάθρο.

Φωτογραφίες: mclaren, davidhaard/twitter