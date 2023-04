Σε εκείνη τη σεζόν η Scuderia Ferrari συγκέντρωσε όσους βαθμούς μαζί οι υπόλοιπες 10 ομάδες!

Αν η σύγκριση της φετινής σεζόν της Scuderia Ferrari με την αντίστοιχη περσινή προκαλεί αρνητικά συναισθήματα στους φίλους της ομάδας, τότε όταν μπαίνει απέναντι στην απόλυτη κυριαρχία της πενταετίας 2000-2004 προκαλεί μελαγχολία.

Η ιταλική ομάδα θυμήθηκε στο twitter το 2002, τη σεζόν όπου η διαφορά της από τις υπόλοιπες ομάδες ήταν... σοκαριστική. Ο Μίκαελ Σουμάχερ όχι μόνο κέρδισε τα 11 από τα 17 Grand Prix του πρωταθλήματος, αλλά ανέβηκε στο βάθρο σε όλους τους αγώνες.

Σε συνδυασμό με τον Ρούμπενς Μπαρικέλο, σημείωσαν 1-2 σε 9 αγώνες. Ως αποτέλεσμα, η Ferrari ολοκλήρωσε τη σεζόν με 221 βαθμούς, όσους μαζί οι υπόλοιπες 10 ομάδες!

