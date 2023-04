Αν το 2022 εξελίχθηκε αρνητικά για την ιταλική ομάδα της F1, το 2023 άρχισε με... κατηφόρα.

Το ημερολόγιο έδειχνε 10 Απριλίου 2022 όταν η νίκη του Σαρλ Λεκλέρ στην Αυστραλία και η ταυτόχρονη εγκατάλειψη του Μαξ Φερστάπεν, δημιουργούσε διαφορά 46 βαθμών ανάμεσα στους δύο οδηγούς της Scuderia Ferrari και της Red Bull Racing, αντίστοιχα.

Τότε – όπως και τώρα – είχε ολοκληρωθεί το τρίτο Grand Prix της σεζόν στη Formula 1 και στο Μαρανέλο είχε δημιουργηθεί κλίμα ευφορίας. Η συνέχεια όμως ήταν καταστροφική για την Ferrari και τον Λεκλέρ. Μετά τις δύο νίκες στους τρεις πρώτους αγώνες, ο Μονεγάσκος κέρδισε μόλις έναν ακόμα στους επόμενους 19! Και ολοκλήρωσε τη χρονιά 146 βαθμούς μακριά από την πρώτη θέση και τον Φερστάπεν.



Το μέλλον προδιαγράφεται ακόμα πιο δυσοίωνο για τους τιφόζι, αν συγκρίνουμε την αρχή της περσινής σεζόν με τη φετινή. Η Ferrari είναι αυτή τη στιγμή ξεκάθαρα η τέταρτη ομάδα από πλευράς απόδοσης και αποτελεσμάτων, πίσω όχι μόνο από την Red Bull Racing αλλά και από τις Aston Martin και Mercedes-AMG.

Μετά το τρίτο Grand Prix του 2022, ο Σαρλ Λεκλέρ είχε συγκεντρώσει 71 βαθμούς. Φέτος βρίσκεται στο -65, με μόλις 6 βαθμούς στο ενεργητικό του! Αυτούς από την 7η θέση στη Σαουδική Αραβία. Μικρότερες οι απώλειες για τον Κάρλος Σάινθ, στο -13. Πέρυσι είχε μία 2η και μία 3η θέση στην πρώτη τριάδα αγώνων, ενώ φέτος έχει 4η, 6η και 12η.

Ως αποτέλεσμα, η Ferrari έχει συγκεντρώσει έως τώρα φέτος μόλις 26 βαθμούς, έναντι 104 β. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Sometimes you just can’t catch a break…



A tough weekend with no points but that does not reflect our progress. Four weeks until the next race to keep pushing and working hard.



Onwards and upwards from here 👊 pic.twitter.com/JH7ktdmfro