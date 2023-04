Ο επικεφαλής της Aston Martin εξηγεί το πώς αειθαλής Ισπανός δίνει κίνητρο σε όλη την ομάδα.

Το ξεκίνημα στη φετινή σεζόν της Formula 1 είναι σχεδόν ονειρικό για την Aston Martin και τον Φερνάντο Αλόνσο, με τον Ισπανό να έχει ανέβει στην 3η θέση του βάθρου και στους τρεις αγώνες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής και τη βρετανική ομάδα να φιγουράρει στη 2η θέση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών.

Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει το «άλμα» στην απόδοση της AMR23, του φετινού μονοθέσιου της Aston Martin, αλλά ταυτόχρονα φανερώνει τη νέα δυναμική που έχει φέρει στην ομάδα η άφιξη του Φερνάντο Αλόνσο. Ο Ισπανός πρωταθλητής έχει κερδίσει τους ανθρώπους της Aston Martin από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο Σίλβερστον και οι μηχανικοί της δεν χάνουν την ευκαιρία σε κάθε αγώνα να τραγουδούν το όνομά του.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Aston Martin, τον Μάικ Κρακ, η συμπεριφορά των μηχανικών αποδεικνύει την εκτίμηση και το σεβασμό που τρέφουν προς τον Αλόνσο και τα οποία προέρχονται από την συμπεριφορά και την εργατικότητα του 41χρονου Ισπανού.

«Νομίζω ότι τα συνθήματα με το όνομά του είναι επιβεβαίωση της θέσης που έχει μέσα στην ομάδα. Έφερε πολλή ενέργεια, πολλή θετική διάθεση όταν ήρθε. Κάθε στιγμή δίνει το καλό παράδειγμα. Έρχεται πολύ νωρίς και δουλεύει πολύ σκληρά. Αυτό το βλέπουν όλοι και τους δίνει μεγαλύτερο κίνητρο. Νομίζω επίσης το ότι τραγουδούν το όνομά του είναι επιβεβαίωση και για τον ίδιο», είπε ο Κρακ.

