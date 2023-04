To πρώτο Grand Prix της F1 στην παγκόσμια πρωτεύουσα του τζόγου θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου 18 Νοεμβρίου 2023.

Μπορεί να απέχουμε 7 μήνες από το Grand Prix του Λας Βέγκας (18 Νοεμβρίου), όμως τα έργα για την μετατροπή του κέντρου της πόλης της Νεβάδα σε πίστα έχουν ήδη αρχίσει. Όπως φαίνεται στη φωτογραφία ήδη πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης.

The inaugural Las Vegas Grand Prix isn't until November, but street resurfacing has already begun.



The entire 3.8-mile circuit will be repaved over the next few months, and Vegas says the event will bring an economic impact of $1.3 billion.



That's 2x more than their projection… pic.twitter.com/qamTJNXKIK