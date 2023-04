Ο πρωταθλητής με την Ducati σημείωσε νέο ρεκόρ πίστας για να πάρει την pole position στο Τέξας.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP ΗΠΑ, του 4ου αγώνα για το φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, ήταν συναρπαστικές και επεισοδιακές αλλά στο τέλος ο Πέκο Μπανάια επιβεβαίωσε την ανώτερη ταχύτητα του ίδιου και της εργοστασιακής Lenovo Ducati, κατακτώντας την πρώτη φετινή του pole position. Ο εντυπωσιακός Άλεξ Ρινς της LCR Honda πήρε τη δεύτερη θέση και ο Λούκα Μαρίνι της VR46 Ducati συμπλήρωσε την τριάδα της πρώτης σειράς της εκκίνησης.

Η σειρά εκκίνησης που προέκυψε από αυτές τις κατατακτήριες ισχύει και για το Σπριντ του Σαββάτου και για τον «κυρίως» αγώνα της Κυριακής.

Q1

Το Q1 ξεκίνησε σε στεγνή πίστα στο Όστιν, παρά την πρωινή βροχή. Σε αυτό το πρώτο μέρος των κατατακτήριων έπαιρνε μέρος ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Ο Μάρκο Μπετζέκι με την Ducati της VR46, αλλά είχε να ανταγωνιστεί μερικά «μεγάλα» ονόματα, όπως οι Μιρ, Ζαρκό και Ολιβέιρα, που επίσης έδιναν τη μάχη για τις δύο προνομιούχες θέσεις που οδηγούσαν στο Q2.

Ο Μπετζέκι έκανε από πολύ νωρίς σαφείς τις προθέσεις του και σημείωσε αμέσως έναν αρκετά γρήγορο γύρο, που τον έφερε στην πρώτη θέση της κατάταξης με αρκετά μεγάλη διαφορά. Ο Ζοάν Ζαρκό κατάφερε να πλησιάσει σε απόσταση 2 δεκάτων του δευτερολέπτου και ήταν δεύτερος ενώ ο Φράνκο Μορμπιντέλι με τη Yamaha σημείωσε τον 3ο χρόνο στην πρώτη γρήγορη προσπάθεια των αναβατών, αν και ήταν 6 δέκατα πιο αργός από τον συμπατριώτη του.

✅ @JohannZarco1

✅ Marco Bezzecchi



We're all set for the fight for pole position in Q2! 🔜#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/vxGcaWXghm — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 15, 2023

Στη δεύτερη γρήγορη προσπάθειά τους πολλοί αναβάτες βελτίωσαν το χρόνο τους, όχι όμως και ο Μπετζέκι. Αυτό βέβαια δεν του κόστισε την πρόκριση, αφού τελικά πήρε τη δεύτερη θέση, πίσω από τον εκπληκτικό Ζοάν Ζαρκό, ο οποίος στα τελευταία δευτερόλεπτα έκανε τον καλύτερο γύρο του Q1 και πήρε την πρώτη θέση και φυσικά την πρόκριση στο Q2. Μεγάλη προσπάθεια έκαναν ο Μιρ και ο Μορμπιντέλι αλλά δεν μπόρεσαν να κινηθούν όσο γρήγορα κινήθηκαν οι αναβάτες της Ducati.

Q2

Το δεύτερο και αποφασιστικής σημασίας σκέλος των κατατακτήριων στο COTA ξεκίνησε με το ζητούμενο να είναι αν κάποιος -και ποιος- θα μπορούσε να ρίξει τις ταχύτατες Ducati από την πρώτη σειρά της εκκίνησης.

Το δείγμα από την πρώτη γρήγορη προσπάθεια των αναβατών ήταν υπέρ της ιταλικής μάρκας, καθώς οι τρεις πρώτοι οδηγούσαν μοτοσικλέτες από την Μπολόνια. Το ιδιαίτερα αξιοσημείωτο όμως ήταν ότι οι Πέκο Μπανάια και Άλεξ Μάρκεθ, που είχαν τις δύο πρώτες θέσεις, έκαναν ακριβώς τον ίδιο χρόνο, ενώ τρίτος ήταν ο Λούκα Μαρίνι.

Ένα από τα φαβορί για την pole, o Χόρχε Μαρτίν τηςPramac Ducati, είχε πτώση και επέστεψε στο γκαράζ για να ξαναπροσπαθήσειμε τη δεύτερη μοτοσικλέτα του. Η πτώση του Μαρτίν επηρέασε και τον Φάμπιο Κουαρταραρό, ο οποίος συνάντησε μπροστά του τις κίτρινες σημαίες όταν βρισκόταν στο γρήγορο γύρο του.

A race against time now for @88jorgemartin! 💨



He slid out on his first fast lap attempt! 💥#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/F9YAW1EdaN April 15, 2023

Οι αναβάτες επέστρεψαν στα γκαράζ τους, έβαλαν φρέσκο μαλακό πίσω ελαστικό και ξαναβγήκαν στην πίστα για άλλη μία γρήγορη προσπάθεια, που θα έκρινε τα πάντα. Κι εκεί ξέσπασε το χάος. Στην αρχή, άρχισαν τα «παιχνιδάκια» ανάμεσα στους αναβάτες για το ποιος θα ακολουθήσει ποιον στην πίστα για να αποκτήσει πλεονέκτημα, με πρωταγωνιστές τους Μπανάια και Μάρκεθ.

Και μετά ήρθαν οι πτώσεις. Κατά σειρά έπεσαν οι Τζακ Μίλερ, Χόρχε Μαρτίν και ΆΛεξ Μάρκεθ, προκαλώντας την εμφάνιση των κίτρινων σημαιών σχεδόν σε όλη την πίστα. Το χάος αυτό εκμεταλλεύτηκε ο Άλεξ Μάρκεθ της LCR Honda και ανέβηκε στην πρώτη θέση, αλλά ο Πέκο Μπανάια δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Ο πρωταθλητής κατάφερε στα τελευταία δευτερόλεπτα να κάνει έναν εκπληκτικό γύρο, να συντρίψει το ρεκόρ πίστας και να πάρει την pole position.

Ο Αλεξ Ρινς ήταν δεύτερος και ο Λούκα Μαρίνι πήρε την 3η θέση και θα εκκινήσει τον αγώνα από την πρώτη σειρά. Ακολούθησαν οι Άλεξ Μάρκεθ, Μάρκο Μπετζέκι, Αλέιξ Εσπαργκαρό, Φ¨αμπιο Κουαρταραρό, Μάβερικ Βινιάλες, Ζοάν Ζαρκό, Τζακ Μίλερ, Μπραντ Μπίντερ και Χόρχε Μαρτίν.

O αγώνας Σπριντ στο Όστιν θα ξεκινήσει στις 23:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα Q2

Αποτελέσματα Q1