WEC: Η Toyota σάρωσε στις κατατακτήριες του Πορτιμάο με νέο ρεκόρ πίστας

H Toyota ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια στις κατατακτήριες δοκιμές για τις 6 Ώρες του Πορτιμάο για το WEC, κατακτώντας την pole position.

Ο δεύτερος αγώνας της φετινής χρονιάς για το WEC είναι οι 6 Ώρες του Πορτιμάο στην Πορτογαλία, με τις κατατακτήριες δοκιμές να μας προσφέρουν εντυπωσιακές στιγμές. Στις τρεις κατηγορίες είδαμε μάχες και αποτελέσματα που μας προϊδεάζουν για έναν συναρπαστικό αγώνα την Κυριακή.

Ο Μπρέντον Χάρτλεϊ, με το #8 GR010 Hybrid κατέκτησε την pole position για την Toyota Gazoo Racing στην κατηγορία Hypercar. Ο Νεοζηλανδός σημείωσε το 1:30,171, το οποίο είναι το νέο ρεκόρ πίστας στο Πορτιμάο. Στη δεύτερη θέση ήταν το έτερο αγωνιστικό αυτοκίνητο της ιαπωνικής ομάδας, με τον Καμούι Κομπαγιάσι να είναι δύο δέκατα του δευτερολέπτου πιο αργός από τον teammate του.

Στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης βρέθηκαν οι δύο 499P Hybrid της Ferrari. Το #50 αγωνιστικό ήταν μπροστά από το #51, με τη διαφορά από τα Toyota να είναι πάνω από ένα δευτερόλεπτο.

Η #6 Porsche Penske 963 ήταν στην 5η θέση της κατάταξης, όντας 2,2 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή. Η Peugeot είδε το #94 9Χ8 να ακολουθεί στην κατάταξη, μπροστά από το δεύτερο αγωνιστικό της Porsche. Μέτρια εμφάνιση για την Cadillac, με το #2 να είναι στην 8η θέση. Η διαφορά των τριών παραπάνω κατασκευαστών ήταν μικρότερη από δύο δέκατα του δευτερολέπτου στις κατατακτήριες.

Οι δύο ιδιωτικές ομάδες, Glickenhaus και Vanwall ήταν στις τελευταίες θέσεις της κατηγορίας, με τη διαφορά από την Toyota να είναι πάνω από τρία δευτερόλεπτα. Ένας λόγος που είχαμε τόσο μεγάλες διαφορές ήταν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες στην επιφάνεια της ασφάλτου, που άγγιξαν τους 50 βαθμούς Κελσίου.

Στην LMP2 έγιναν απίθανα πράγματα με την pole position να κρίνεται στο χιλιοστό του δευτερολέπτου. Ο Μίκρο Μπορτολότι με το #63 Oreca 07 της Prema βρέθηκε στην πρώτη θέση με διαφορά 0,001 δευτ. από το #10 αγωνιστικό της Vector Sport.

Από την 3η θέση θα εκκινήσει αύριο το #22 Oreca 07 της United Autosports. Πολύ κλειστή η μάχη στην κατηγορία με όλο το grid να έχει διαφορά ένα μόλις δευτερόλεπτο.

Mirko Bortolotti puts the #63 Prema Racing on pole position at Portimão in LMP2 with a 1:34.303, just 0.001s ahead of Vector Racing's Gabriel Aubry!!#WEC #6HPortimao @PREMA_Team pic.twitter.com/QrCUZ9o1Te — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 15, 2023

Στην κατηγορία GTE, η Corvette Racing δια χειρός του Αμερικανού, Μπεν Κίτινγκ, πήρε την pole position με χρόνο στο 1:41,362. Ο χρόνος του στη #33 Corvette C8 ήταν εξαιρετικός και άφησε στη δεύτερη θέση τη Σάρα Μπόβι με τη #85 Porsche 911 των Iron Dames για δύο δέκατα του δευτερολέπτου. Ακολούθησε η Ferrari #21 της AF Corse, μισό δέκατο του δευτερολέπτου πίσω από την Μπόβι. Οι διαφορές μεταξύ των οδηγών ήταν εξαιρετικά μικρές, καθώς τα 10 από τα 14 αγωνιστικά ήταν στο ίδιο δευτερόλεπτο.

That's pole position for @CorvetteRacing and Ben Keating in the LMGTE Am class as the American driver clocked a 1:41.362 and will start tomorrow's 6 Hours of Portimao on the front row.#WEC #6HPortimao pic.twitter.com/t1oQtXQRIq April 15, 2023

Ο αγώνας για τις 6 Ώρες του Πορτιμάο, είναι προγραμματισμένος για τις 14:00 ώρα Ελλάδος την Κυριακή του Πάσχα.

Αποτελέσματα QP, 6 Ώρες Πορτιμάο

Φωτογραφίες: Toyota, Porsche