Ο Χόρχε Μαρτίν ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στην πίστα του Τέξας των ΗΠΑ.

Η δράση συνεχίστηκε στο Circuit of the Americas, με το FP2 του Grand Prix ΗΠΑ για το MotoGP να διεξάγεται υπό στεγνές συνθήκες και έντονο ενδιαφέρον. Στη διαδικασία είδαμε τους αναβάτες να τελειοποιούν το στήσιμο των μοτοσικλετών τους, να κάνουν προσομοιώσεις αγώνα και να παλεύουν σκληρά για να βρεθούν εντός της κρίσιμης πρώτης 10άδας.

Ταχύτερος μετά τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών ήταν ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing με χρόνο 2:02,178 και πλησίασε το δικό του απόλυτο ρεκόρ πίστας για ένα δέκατο του δευτερολέπτου. Στη 2η θέση ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Πέκο Μπανάια, ο οποίος δεν είχε καθαρό τελευταίο πέρασμα, ωστόσο δείχνει τρομερά γρήγορος και σταθερός. Ακολούθησε ο Άλεξ Ρινς της LCR, κάνοντας την έκπληξη για λογαριασμό της Honda.

The one-lap magic man does it again! 🔥 @88jorgemartin takes Friday honours! 👏 #AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/Fs7MS7YnQq

Στην 4η θέση της κατάταξης βρέθηκε ο Λούκα Μαρίνι, ο οποίος ήταν ο ταχύτερος αναβάτης νωρίτερα στην πρώτη περίοδο δοκιμών. Πίσω του ήταν ο Μάβερικ Βινιάλες της Aprilia, με τη διαφορά του όμως από την κορυφή να είναι μισό δευτερόλεπτο.

Αύριο στo Q2 θα βρεθεί ο Φάμπιο Κουαρταραρό με την 7η θέση, με τον Γάλλο να ψάχνει επιπλέον απόδοση στον ένα γύρο. Εντός της πρώτης 10άδας επίσης βρέθηκαν οι αναβάτες της KTM, Μπραντ Μπίντερ και Τζακ Μίλερ. Ανάμεσά τους ήταν ο Αλέιξ Εσπαργαρό με τη δεύτερη εργοστασιακή μοτοσικλέτα της Aprilia.

Στη διαδικασία είχαμε εκπλήξεις αναφορικά με το ποιοι θα δώσουν μάχη στο Q1 στις κατατακτήριες. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Μάρκο Μπεζέκι, ήταν μόλις 11ος, μπροστά από τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2020, Τζοάν Μιρ. Εκτός 10άδας ήταν επίσης οι Ζοάν Ζαρκό και Μιγκέλ Ολιβέιρα, με τους δύο να έχουν πτώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 18:10 ώρα Ελλάδος με την τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Οι κατατακτήριες δοκιμές είναι προγραμματισμένες για τις 18:50 ώρα Ελλάδος.

A very close call between @JohannZarco1 and @JoanMirOfficial on their last flying laps! 😮



Great reactions from Joan! 👏#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/woy51NYI43